Défense nationale : Le colonel-major Simporé dévoile son plan

Le ministre délégué auprès du président du Faso, chargé de la Défense nationale et des Anciens combattants, le colonel-major Aimé Barthélémy Simporé, a pris fonction, le vendredi 2 juillet 2021, à Ouagadougou. Il a dévoilé un « plan Marshall » axé sur l’unité des forces de défense, la cohésion entre les unités, l’équipement et une synergie d’actions entre les différents commandements.

Les défis sont énormes pour répondre « efficacement » aux cinq axes stratégiques du président du Faso, par ailleurs ministre en charge de la défense nationale. Pour y parvenir, le ministre délégué auprès du Président du Faso, chargé de la Défense nationale et des Anciens combattants, le colonel-major Aimé Barthélémy Simporé, a déballé son plan, lors de son installation, le vendredi 2 juillet 2021, à Ouagadougou, par le secrétaire général du gouvernement, Stéphane Sanou, en remplacement de Moumina Chériff Sy.

Les axes stratégiques du chef de l’Etat, a signifié le colonel-major Simporé, consistent à renforcer l’architecture de défense, opérer des réformes « profondes » en vue d’unifier et de créer une saine collaboration (collaboration intra et extra) entre le Forces de défense et de sécurité (FDS).

« Il s’agit de revoir la doctrine de défense efficace, de rapprocher au plus vite les différents corps, revigorer le commandement, réadapter l’outil de défense à un phénomène mouvant qu’est le terrorisme, résoudre l’épineuse question de la logistique en vue d’assurer pleinement la défense du territoire national et la protection des populations », a égrené l’ex-directeur général du Centre national d’études stratégiques.

Avec une telle feuille de route, ce diplômé de l’Ecole supérieure internationale de guerre du Cameroun a dit attendre de tous ses collaborateurs civils, militaires et paramilitaires, « un engagement de tous les instants », car a-t-il déclaré, le président du Faso attend des résultats tangibles. « Je suis conscient des charges à moi confiées.

Avec notre expérience au niveau du Centre national d’études stratégiques, nous pourrons continuer le combat anti-terroriste sous une nouvelle approche conceptuelle en tenant compte de l’évaluation des menaces sur le théâtre des opérations dans une synergie holistique », a déclaré le colonel-major Simporé. Il reconnaît avoir hérité d’un département qui a engrangé des acquis qu’il faut consolider.

Le ministre d’Etat sortant Mounima Chériff Sy, lui a fait le point des deux années passées (janvier 2019-juin 2021) au commandement du ministère. Selon lui, le bilan est positif car, des actions ont été menées en faveur de la dotation individuelle et collective des éléments en matériels sur le terrain, de la réalisation d’infrastructures (clôture des casernes et brigades, ENSOG), des formations, stages, motivations (primes), etc. « Nous avons posé des actes qui ont permis de bouger les lignes, accroître la capacité logistique de nos FDS, renforcer les moyens de feu, le vecteur aérien et la mobilité des unités », a-t-il dit.

La création des forces spéciales, des Volontaires pour la défense de la partie (VDP), la coopération bilatérale des armées ne sont pas en reste dans le bilan de M. Sy. Il a salué la mémoire des soldats tombés sur le champ d’honneur et réaffirmé sa disponibilité à demeurer aux côtés du ministère de la Défense.

Déjà, le secrétaire général du gouvernement, Stéphane Sanou, a rappelé au ministre entrant que le président du Faso a opéré le remaniement ministériel du 30 juin dernier, en vue de donner une dynamique nouvelle et une approche opérationnelle dans la lutte contre le terrorisme. Il lui a aussi signifié que les membres du gouvernement doivent être des modèles de probité au service du peuple.

