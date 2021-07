Certification à la norme NBF : de nouveaux produits estampillés sur le marché

25 entreprises ont reçu des attestations de certification NBF de leurs produits, le lundi 5 juillet 2021, à Ouagadougou.

Les efforts de 25 entreprises pour faire reconnaître la qualité de leurs produits par l’Agence burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNOM) ont été couronnés de succès. Dans la matinée du 5 juillet 2021, les patrons de ces entreprises ont reçu des attestations de certification à la norme NBF. Ces certificats leur donnent le droit d’apposer la norme NBF sur leurs produits. NBF est la marque nationale de conformité aux normes sur les produits certifiés au Burkina Faso. Elle est valable pour 12 mois. Selon le directeur de la normalisation et certification, Dr Bakoué Jean Paul Karama, la certification n’est pas un diplôme, mais plutôt un engagement à respecter les normes définies.

De ses explications, il ressort que l’obtention du certificat NBF est un long processus pour chaque entreprise. Chaque entreprise doit remplir deux préalables, à savoir l’existence d’un diagramme de production et le respect des bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication, avant d’introduire une demande auprès de l’ABNORM. En cas de recevabilité de sa demande, elle reçoit le référentiel de certification. « L’entreprise signe un formulaire d’engagement. A la suite de cela, l’ABNORM va choisir deux auditeurs impartiaux et compétents dans le secteur d’activités. Lors de l’audit, les preuves sont signées par les auditeurs et les responsables de l’entreprise. C’est sur la base du rapport d’audit, que l’ABNORM émet des avis techniques puis notifie l’entreprise en le félicitant », a-t-il affirmé.

Que des avantages !

La certification présente des avantages pour les consommateurs, les entreprises et l’Etat, a insisté Dr Karama. « La certification protège la santé des consommateurs. Elle leur permet de faire le choix d’un produit sur la base de l’étiquetage vrai. Pour l’Etat, la certification permet d’assainir le marché et d’instaurer la transparence », a-t-il précisé. Les responsables d’entreprises ayant reçu des certificats, à l’’image de la présidente de la coopérative Laafi Karité, Fanny Kaboré/Zèba, ne voient que des avantages à décrocher leur certificat. « La coopérative Laafi Karité est sur les trois maillons de la filière karité. Nous avons voulu faire certifier nos produits, parce que c’est la qualité qui se vend. Nous exportons et on ne peut pas le faire tant que nous n’avons pas la certification qui prouve la qualité de nos produits », a-t-elle témoigné. Pour la directrice commerciale et marketing de Faso Attiéké, Florence Ouédraogo, la certification permet d’améliorer les recettes. « Faso attiéké est toujours présent pour l’obtention du certificat, parce que nous voulons rester dans la dynamique de la qualité et maintenir la satisfaction de notre clientèle. Avec la certification, par la grâce de Dieu ça marche. Grace à la certification, nous avons des marchés à l’extérieur surtout pour l’attiéké séché même pour l’attiéké frais. », a-t-elle déclaré.

Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Harouna Kaboré, patron de la cérémonie de remise d’attestations, a félicité toutes les entreprises qui ont décroché une étoile. « Nous tenons à saluer le courage et l’engagement des responsables d’entreprises lauréates et surtout les efforts fournis pour démonter l’aptitude de leurs produits à se conformer aux exigences. Nous souhaitons que cela fasse tache d’huile au sein des entreprises burkinabè en vue d’accroître leur compétitivité et de protéger davantage les consommateurs. », a-t- dit. L’initiative 100 produits à certifier, lancée par le ministère en charge du commerce, a permis de faire passer le nombre de produits certifiés de 9 en 2019 à 85 en 2020.

Le ministre Kaboré a annoncé le projet 1000 produits certifiés à coûts partagés, en vue de continuer à améliorer la qualité des produits made in Burkina Faso.

Nadège YE