Vaccination contre la COVID-19 : Le ministre de la Santé sollicite l’adhésion de l’Opposition

Le ministre de la Santé, Charlemagne Ouédraogo, a sollicité le lundi 12 juillet 2021, l’engagement du Chef de file de l’opposition politique (CFOP) pour la réussite de la campagne de vaccination contre la COVID-19, lancé le 2 juin dernier.

31 671 personnes ont été vaccinées à la date du 10 juillet 2021, contre la

COVID-19 au Burkina Faso. Pour susciter un engagement communautaire en faveur de cette vaccination, le ministre de la Santé, Charlemagne Ouédraogo, a rencontré, le lundi 12 juillet 2021, le Chef de file de l’opposition politique (CFOP), Eddie Komboïgo. « Nous sommes venus voir le CFOP pour demander son accompagnement pour lutter contre la maladie », a déclaré le ministre Ouédraogo. Pour faire des progrès en matière de vaccination, a-t-il précisé, son département a besoin de l’implication de tout le monde.

A cet effet, le ministre a dit apporter l’argumentaire « nécessaire » pour un engagement du CFOP à la lutte contre la maladie. Le ministre a expliqué l’intérêt de la vaccination contre la COVID-19 qui continue d’endeuiller les populations tous les jours. Pour cela, a-t-il dit, le Burkina Faso ne doit pas rester en marge du combat mondial.

« Nous devons nous aligner afin que nous puissions, de par nos actions multiples et aussi avec la contribution du vaccin, débarrasser le Burkina Faso de la COVID-19 », a-t-il indiqué. Aussi, a-t-il poursuivi, le Burkina doit se ranger dans le combat de l’espace communautaire afin de lever la fermeture des frontières pour redonner un coup de souffle à l’économie.

« Nous avons deux heures durant, apporté toute l’information en rapport avec la maladie, les stratégies de lutte, en mettant un accent particulier sur la vaccination », a-t-il fait savoir. M. Ouédraogo a par ailleurs invité l’opposition politique à se faire vacciner pour montrer son engagement à soutenir les efforts du ministère. « Nous attendons une date pour que nous puissions déployer notre équipe pour vacciner le chef de file de l’opposition et ses camarades », a-t-il souhaité. Le Chef de file de l’opposition politique (CFOP), Eddie Komboïgo, a dit apporter son soutien au gouvernement si cela s’inscrit dans l’intérêt de la population.

Cependant, a-t-il précisé, le gouvernement doit prendre sa responsabilité de garantir aux populations que les vaccins qui sont envoyés au Burkina Faso sont de qualité. Et s’il y a des effets néfastes à la suite de la vaccination, qu’il assume, a-t-il lancé. Elle a aussi signifié que l’opposition veut se rassurer que l’ensemble des vaccins ont un taux de réussite de plus de 90 %. Car pour lui, l’Astra Zeneca est de l’ordre de 75% ce qui signifie que des recherches doivent se poursuivre pour parfaire davantage. « Une fois que nous aurions un vaccin de l’ordre de 95%, nous dirons que ce serait parfait pour nos

populations », a-t-il informé. A la suite du vaccin Astra

zeneca, le Burkina Faso attend bientôt les vaccins, Johnson-Johnson et Sinopharm.

Aly SAWADOGO

Yirnana Serge TAO