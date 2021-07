Concours de production médiatique: Gagnez un million de FCFA pour le 1 er prix et 500 mille pour 2e prix

Lancement des inscriptions pour la 6e édition du concours d’excellence en production médiatique sur les Droits en Santé Sexuelle et Reproductive/Planification Familiale (DSSR/PF) dans les pays membres du Partenariat de Ouagadougou (PO)

Communiqué de presse

12 juillet 2021- Dakar (Sénégal) : le Population Council et l’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou ont le plaisir d’annoncer le lancement de la 6e édition du concours d’excellence en production médiatique sur les Droits en Santé Sexuelle et Reproductive/Planification Familiale (DSSR/PF) à l’intention des journalistes et blogueurs des pays membres du Partenariat de Ouagadougou, (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo).

Le concours vise à stimuler la production journalistique tendant à informer le public des enjeux des DSSR/PF et à responsabiliser les décideurs politiques et programmatiques pour une prise de décision adéquate afin de faire avancer les objectifs des plans nationaux de PF. Le concours permettra aussi de distinguer, honorer, célébrer et récompenser les productions journalistiques d’excellence qui améliorent la compréhension du public sur les DSSR/PF.

Ce concours annuel, qui n’a pas pu se tenir l’année passée du fait de la COVID-19 en est à sa 6e édition, et est ouvert à tout blogueur ou journaliste de radio, télévision, presse écrite et presse en ligne des 9 pays membres du Partenariat de Ouagadougou, affiliés à un organe de presse, et dont les travaux apparaissent dans des journaux, des magazines, des sites web, et dans les médias audio-visuels. La prise en compte de la catégorie télévision est une innovation de la présente édition.

Pour postuler, les candidats doivent soumettre, avant le 30 Septembre 2021, leurs productions publiées ou diffusées entre le 1er Avril 2020 et le 30 September 2021. Des prix d’excellence seront octroyés dans les quatre catégories susmentionnées. Les lauréats seront invités à la cérémonie officielle de remise de prix qui se tiendra en virtuel lors de la 10e Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou en Décembre 2021.

L’inscription pour le concours peut se faire de façon électronique en soumettant le formulaire de demande et une version électronique de l’œuvre à l’adresse ucpo@partenariatouaga.org. Elle peut également se faire directement en ligne sur le site partenariatouaga.org. Ce site contient par ailleurs des informations relatives aux candidatures, à la valeur des prix ainsi qu’au concours en général.

A propos du Partenariat de Ouagadougou

Le Partenariat de Ouagadougou a été lancé en février 2011, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il mise sur l’engagement des gouvernements, une meilleure coordination entre les bailleurs de fonds pour optimiser leurs soutiens aux pays, une accélération de la mise en œuvre des interventions à haut impact et également sur une collaboration et coopération sur les plans national et régional pour remédier au taux élevé des besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Le Partenariat de Ouagadougou compte neuf pays membres : Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo. (Pour plus d’informations, visiter le site ci-après : www.partenariatouaga.org)

A propos du Population Council

Le Population Council s’attelle aux questions cruciales de la santé et du développement, qu’il s’agisse d’endiguer la progression du VIH, d’améliorer la santé reproductive et d’offrir aux jeunes la promesse d’une vie satisfaisante et productive. Par ses travaux de recherche en biomédecine, en sciences sociales et en santé publique dans 50 pays, il s’efforce d’apporter avec ses partenaires des solutions qui conduisent à des politiques, des programmes et des technologies plus efficaces, pour améliorer la vie partout dans le monde. Fondé en 1952, le Population Council est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Il siège à New York, sous la conduite d’un conseil d’administration international. (Pour plus d’informations, visiter le site ci-après : http://www.popcouncil.org

Media Contact

Thiaba Sembene

Coordonatrice de la société civile

Tel +221 77 285 04 25

Email tsembene@partenariatouaga.org