Décès de Coulibaly Yacouba: REMERCIEMENTS ET FAIRE PART

Les Grandes Familles COULIBALY, SANON et BARRO à Orodara, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ghana, Mali, Canada, France, Belgique et Etats-Unis d’Amérique ;

La veuve, Madame COULIBALY née SANON Bintou, à la Chambre de Commerce de Ouagadougou ;

Les enfants Fadhel, Moncef et Salim ;

très touchés par les différentes marques de soutiens multiples et multiformes (moral, matériel et financier) dont vous avez fait preuve, suite au décès de leur fils, frère, époux, père, oncle, grand-père, Monsieur COULIBALY Yacouba, précédemment Directeur Financier à VIVO ENERGY Mali, vous adressent, du fond du cœur, leurs sincères remerciements et vous traduisent leur profonde gratitude. Que le TOUT PUISSANT vous rende au centuple vos bienfaits.

Par ailleurs, elles vous informent qu’une veillée de prière aura lieu le jeudi 22 juillet 2021, à partir de 20 heures, au domicile du défunt, sis à Ouaga 2000, côté Ouest du Camp Général Baba SY.

La cérémonie de doua du septième jour se déroulera le lendemain, vendredi 23 juillet 2021, à partir de 08 heures, au même lieu.

UNION DE PRIERES !