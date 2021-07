Mobilisation des recettes propres :938 milliards FCFA recouvrés au premier semestre

Au premier semestre de 2021, le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) a mobilisé, au profit du budget de l’Etat, 938 milliards FCFA de recettes propres pour un objectif assigné de 922 milliards FCFA pour la même période, soit un taux de recouvrement d’environ 102%. Tour d’horizon des performances réalisées par le ministre Lassana Kaboré et ses collaborateurs en termes de mobilisation des ressources domestiques à la première moitié de l’année.

Les indicateurs de performance du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) au premier semestre de 2021, en matière de mobilisation des ressources propres au profit du budget de l’Etat, sont globalement au vert, malgré un contexte national difficile, marqué par la crise sanitaire et le défi sécuritaire.

En effet, au cours des six premiers mois de l’année, les taux de recouvrement des recettes propres, comparativement aux prévisions, sont « largement satisfaisants ». Le MINEFID a fait entrer 938 milliards FCFA de recettes dans les caisses de l’Etat. Il dépasse ainsi l’objectif qui lui a été assigné de mobiliser 922 milliards FCFA au cours de cette première moitié de l’année, réalisant un taux semestriel de recouvrement de 102 %.

Comparés à la prévision de la loi de finances rectificative 2021, qui est de 1 867 milliards FCFA, les 938 milliards FCFA déjà mobilisés en ce premier semestre équivalent à un taux de recouvrement annuel de 50,28%.

Une hausse de 121 milliards FCFA à la DGI

Ces performances d’ensemble proviennent des résultats engrangés par les différentes régies de recettes. Au cours de la période considérée, la Direction générale des impôts (DGI) a mobilisé des recettes fiscales à hauteur de 521 milliards FCFA pour un objectif annuel de 956 milliards FCFA, soit un taux de recouvrement de 54%. Mais pour ce qui est des objectifs de mobilisation de recettes fiscales pour ce premier trimestre, sur une prévision de 483 milliards F CFA, la DGI a fait donc un dépassement de 38 milliards, soit un taux de réalisation semestriel de 107%.

La Direction générale des douanes (DGD), quant à elle, a recouvré, dans le même intervalle, 311 milliards FCFA sur une prévision annuelle de 702 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 44%. S’agissant de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP), elle a fait entrer dans les caisses publiques plus de 105 milliards FCFA pour un objectif assigné de 208 milliards FCFA pour l’année 2021, soit un taux de réalisation annuel de 51 %.

Ces performances, qui ne déplairont certainement pas au ministre en charge des finances, Lassané Kaboré et ses collaborateurs, sont davantage en amélioration, comparées au niveau de mobilisation des recettes cumulées au premier semestre de 2020. La marge de progression est de 99 milliards FCFA, soit une augmentation d’environ 12%.

Par régie, la DGI a mobilisé 121 milliards FCFA de plus que l’an passé, soit une progression de 30% ; la DGD a fait un surplus de mobilisation de 10 milliards FCFA, soit une hausse de 3%. S’agissant de la DGTCP, elle enregistre une baisse de 32 milliards FCFA par rapport à l’année dernière, soit une régression de 23%.

Le résultat des réformes

Pour ce qui est des taux de mobilisation mensuelle réalisés par le MINEFID, de janvier à juin, ils varient entre 94% et 106%.

Au mois de juin, 166 milliards F CFA ont été recouvrés pour une prévision de 160 milliards F CFA, soit un différentiel positif de 6 milliards F CFA ; ce qui représente un taux de recouvrement de 103%.

Sur ces 166 milliards F CFA mobilisés, 55 milliards l’ont été par la DGD, 77 milliards F CFA par la DGI et 33 milliards F CFA par la DGTCP. Les taux de réalisation en juin, par rapport aux prévisions, s’établissent à 102% pour la douane, à 117% pour les impôts et 83 % pour le trésor.

Comparé au niveau de mobilisation des ressources propres de l’Etat en juin 2020, qui était de l’ordre de 160 milliards FCFA, juin 2021 enregistre une hausse de plus 5 milliards FCFA, soit une progression de 3%.

« Ces performances, malgré un contexte national difficile, sont dues aux réformes, notamment en matière de téléprocédures que nous avons généralisées. Tous les contribuables peuvent désormais accéder à nos plateformes en ligne pour y effectuer des télédéclarations et des télépaiements. Ces téléprocédures sont d’ailleurs obligatoires pour les grandes entreprises et les PME et facultatives pour les autres contribuables », a fait savoir le directeur général des impôts, Moumouni Lougué. A cela s’ajoutent, toujours au titre des réformes, la création des services fiscaux spécifiques dédiés aux mines, notamment la brigade spéciale, le service d’assiette spécial au niveau de la direction des grandes entreprises et un service central chargé des mines qui est rattaché au cabinet du DG des impôts.

Ces performances tiennent aussi en bonne partie au leadership et aux capacités managériales du premier responsable du département, le ministre Lassané Kaboré. « Il faut saluer l’action de notre ministre qui est un grand manager. Grâce à son sens de l’écoute de tous les agents, il a réussi à pacifier le climat social et à mettre tout le monde au travail », a souligné M. Lougué

En juillet, le MINEFID se donne pour objectif de mobiliser 185 milliards FCFA ; un objectif en hausse d’environ 13 milliards F CFA, soit une progression de 7%, par rapport à juillet 2020.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com