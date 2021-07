Image de la cité

A la cérémonie d’inauguration de la gare Ouaga Inter, le 8 avril 2021,

le comportement de ce policier municipal face à certains transporteurs, venus accueillir leur joyau, a attiré l’attention du public. Ne voulant pas de dialogue, il a utilisé la force pour faire passer son message. Le pire a été évité grâce à l’intervention de certains organisateurs. Au moment où l’autorité prône la bonne collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité, il y a lieu de privilégier la force de l’argument en lieu et place de l’argument de la force.