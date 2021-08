UBA : La satisfaction du client au cœur de toutes les initiatives de la banque

UBA Burkina a organisé, du 26 au 30 juillet 2021, plusieurs activités commémoratives du 5e anniversaire de sa philosophie « Customer First (C1st) » ou du « Client d’abord » qui place le client au centre de toutes les initiatives de la banque. Le clou de ces activités a été marqué par un cocktail de communion entre agents et clients de la banque, le vendredi 30 juillet 2021 à son siège à Ouagadougou.

« Un client qui fait confiance à une banque, y dépose son argent, ne mérite pas d’être frustré, humilié, d’attendre pendant longtemps pour avoir accès à ce qui lui appartient », foi du nouveau directeur général de la United Bank of Africa (UBA) Burkina, Julien Kouassi. Il a ainsi résumé la philosophie du groupe UBA qui consiste à placer le client au centre de toutes ses actions.

Cette philosophie a été lancée le 1er aout 2016 par Kennedy Uzoka, Directeur Général du Groupe UBA, en vue de faire de UBA la banque africaine de référence axée sur le client, à travers le concept « Customer First (C1st) » ou du « Client d’abord ». UBA Burkina a clos cette célébration du 5e anniversaire à travers un cocktail qui a permis aux agents et clients de communier ensemble ce vendredi 30 juillet au siège de la banque à Ouagadougou.

« La philosophie de vous placer au centre de nos activités consiste à faire en sorte que toutes les stratégies pensées à UBA soient orientées vers la satisfaction du client. Ainsi, chaque fois que vous interagissez avec la marque UBA, à travers nos agences ou nos plateformes digitales, vous devrez ressortir très satisfaits, si bien que vous direz à vos parents, amis, proches, vos connaissances : UBA, je vous la recommande », a expliqué la responsable de l’expérience Client, Diah Traoré.

Le client, le premier employeur

A UBA, l’objectif ultime est de faire en sorte que venir à la banque ne soit pas une souffrance pour le client, a renchérit M. Kouassi. Autrement dit, la satisfaction du client vient toujours en premier. « Si un client nous fait confiance en nous confiant ses ressources, nous devons tout faire pour lui procurer une entière satisfaction en matière de services financiers. Sa satisfaction est ce pour quoi nous travaillons, ce pourquoi nous sommes payés, ce pour quoi UBA existe », a-t-il martelé.

Cette disposition à accorder la priorité à la clientèle est bien comprise et bien intégrée par l’ensemble des travailleurs. Car à UBA, plus qu’un roi, le client est le premier employeur de l’agent. « Tout un chacun de nous comprend que si nous passons une journée, un mois, une année sans client, il n’y a plus de banque. Chaque agent a à l’esprit que c’est grâce au client qu’il a du travail, que la banque existe et fait des profits », a poursuivi le patron de la banque.

L’initiative de UBA de placer sa clientèle au centre de ses activités est saluée par monsieur Abdallah Bancé, représentant du ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. « Cela revient à exiger du personnel de votre institution d’offrir aux clients la meilleure qualité de services possible », a-t-il souligné. Pour garder ce cap, il a invité les agents de UBA Burkina à toujours faire preuve de passion et de professionnalisme dans toutes les interactions et transactions qu’ils auront à délivrer à leur clientèle.

Besoin de feed-back

Au cas où l’offre de meilleur service n’est pas au rendez-vous, UBA Burkina invite ses clients à lui faire le retour des motifs d’insatisfaction afin de lui permettre de réajuster ses stratégies et d’adapter ses produits à leurs attentes.

Cette cérémonie a également servi de cadre pour la direction générale de traduire sa reconnaissance à ses agences les plus performantes en termes de mobilisation de ressources et d’emplois ; mais aussi de rendre hommage à des agents qui, depuis deux, trois décennies ont donné de leur temps, leur énergie, leur intelligence, avec passion, à la banque et à la clientèle.

L’agence principale Dimdolobsom a été distinguée comme celle qui a collecté le plus de ressources dans la zone de Ouagadougou « Cette reconnaissance nous motive davantage à aller au charbon pour faire mieux, avoir plus de résultats au niveau de l’agence, voire améliorer les résultats de la banque dans son ensemble », s’est réjoui Drissa Dioro, responsable adjoint de ladite agence.

La chargée de clientèle, Denise Zinaba, n’a pas caché sa joie de voir ses 30 années de services saluées par la hiérarchie. « UBA est une belle institution. Je trouve toujours un grand plaisir à y travailler. A l’interne, nous sommes soudés, nous formons une famille. Nous travaillons dans de bonnes conditions pour satisfaire la clientèle », a-t-elle confié.

Mahamadi SEBOGO

