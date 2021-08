Fête de l’indépendance : « Je rends hommage à nos devanciers », le président du Faso

A l’occasion de la célébration du 61e anniversaire de l’accession à l’indépendance du Burkina Faso, hier jeudi 5 août 2021, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a livré un message sur sa page Facebook officiel. Voici l’intégralité de ces propos :

« Aujourd’hui 5 août 2021, notre pays commémore le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Je rends hommage à nos devanciers, pour les sacrifices consentis pour l’indépendance politique de notre Nation. Leur engagement pour la Patrie constitue une boussole pour nous. Je saisis cette occasion pour renouveler mes encouragements aux Forces de Défense et de Sécurité, et aux Volontaires pour la Défense de la Patrie, qui se battent avec héroïsme, au quotidien, contre les forces du mal qui veulent saper les fondements de notre Nation. Héritiers de nos Ancêtres, ensemble dans l’unité de toutes les filles et tous les fils de notre pays, nous saurons mener le combat pour un Burkina Faso indépendant, démocratique et souverain ».

