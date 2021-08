Selon des sources sécuritaires une unité spéciale des FDS burkinabè a neutralisé hier 7 août 2021 suite à des échanges de tirs entre Diamasso et Bouni, le chef terroriste SIDIBE Ousmane alias Mouslim et son compagnon et formateur spirituel, BANDE Amadou. Ces terroristes qui harcelaient les populations sont de natifs de Diamasso, précisent les mêmes sources.

B.S