Ministère des sports : 9 millions FCFA pour le médaillé de bronze, Fabrice Zango

Le ministère des sports et des loisirs a officialisé les primes des athlètes ayant participé aux Jeux Olympique (JO) de Tokyo. Les athlètes Marthe Koala, Hugues Fabrice Zango et Lucas Diallo qualifiés pour ces JO grâce à leur performance recevront trois millions de FCFA comme prime de qualification. Le médaillé de bronze de triple saut, Hugues Fabrice Zango empochera en plus, une prime de un million de FCFA pour s’être qualifié en finale. Selon l’arrête du ministère en charge des sports les primes pour les médaillés sont de cinq millions FCFA pour l’or, trois millions FCFA pour l’argent et deux millions pour le bronze. Le ministère a décidé d’accorder cinq millions FCFA à Fabrice Zango pour avoir offert au Burkina Faso sa première médaille olympique. Au total, Fabrice Zango empochera officiellement neuf millions de FCFA pour sa médaille de bronze à Tokyo 2020.

La délégation Burkinabè aux JO est annoncée ce soir à 21 heures 5 mn à l’aéroport international de Ouagadougou. Une journée d’hommages est prévue le 12 aout prochain à l’athlète médaillé de bronze.

B.S/S.H