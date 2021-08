Qualification ligue des champions féminine/USFA # Amis du monde : 0-2 : Les Colombes tombent sur des togolaises revanchardes

L’Union sportive des forces armées (USFA) est tombée (0-2) face aux Amis du monde FC du Togo, le 5 août dernier au stade Robert- Champroux de Marcory. Avec cette victoire comptant pour le match de classement du tournoi qualificatif de l’Union des fédérations ouest africaines de football (UFOA) de la zone B pour la ligue des champions féminine CAF, les Togolaises tiennent leur revanche sur les Burkinabè.

Après le rêve brisé de la qualification pour la toute 1re édition de la ligue des champions féminine CAF, l’Union sportive des forces armées (USFA) voulait rentrer au bercail avec le métal de bronze. Malheureusement, elle sera encore désillusionnée lors du match de classement du tournoi qualificatif de l’Union des fédérations ouest africaines de football (UFOA) de la zone B le 5 aout dernier au stade Robert Champroux de Marcory.

Les Colombes sont tombées (0-2) face aux Amis du monde FC du Togo. Pourtant les filles du coach Zakaria Zèba avaient pris le dessus (2-1) sur l’équipe togolaise en match de poules. C’est d’ailleurs cette confiance qui a guidé les Colombes pour la recherche de la 3e place. Dominatrices dès les premiers instants de la rencontre, les Colombes se sont créés de nombreuses occasions de buts, mais la maladresse de ses attaquantes a été un vrai handicap pour l’équipe.

Comme il est de coutume depuis le début du tournoi, la fébrilité sur les coups de pieds arrêtés, a encore coûté cher à l’USFA. Dans l’exécution d’un coup franc à l’entrée de la surface de réparation de l’équipe burkinabè, la capitaine Nathalie Badete contraint la gardienne Pascaline à mal capter le ballon. Dans ses tergiversations, Koudjoukalo Sama (30emn) en profite pour ouvrir le score contre le cours du jeu. Sonnées, les Colombes n’en reviennent pas. Elles étaient tellement confiantes au coup d’envoi, que la capitaine Diane Sawadogo et ses coéquipières sont déboussolées. L’USFA atteint la pause en étant menée au score. Du retour des vestiaires, elles seront cueillies à froid. Sur une perte de balle, la capitaine des Colombes commet une faute.

De nouveau, l’USFA est restée impuissante sur le coup de pied arrêté de Rachida Aboudou (54emn). A 2 buts à 0, l’équipe militaire balbutie son football malgré l’exclusion de la togolaise Rachida Aboudou (83emn). Les Amis du monde gèrent leur avantage jusqu’au coup de sifflet finale. Pour le coach Adzo Rebacca Amenyo, c’était un match de revanche. « On avait déjà rencontré cette équipe du Burkina. Ça n’a pas été facile. J’étais fâché ce jour-là parce que nous avions marqué un but contre notre camp et encaissé un penalty. Mes filles se sont bien battues et je suis très contente. On ne pouvait pas repartir au pays sans une médaille. Elles étaient conscientes de cela » a-t-elle confié.

Quant à Zakaria Zèba, la victoire togolaise est bien méritée. « J’assume l’entière responsabilité. Mon message n’est pas passé. Les Togolaises en voulaient plus. Cette compétition va nous servir de leçon. C’est ça aussi les grandes compétitions » a-t-il reconnu. En finale de ce tournoi, la grande surprise a été la victoire de Hasaacas Ladies FC du Ghana (3-1) face à Rivers Angels FC du Nigeria. Pourtant en match de poules, les Nigérianes avaient pris le dessus (2-0) sur les Ghanéennes. Au sortir du tournoi qualificatif de l’UFOA B, Hasaacas Ladies FC et Rivers Angels FC représenteront la zone à la 1re édition de la ligue des champions féminine en novembre prochain en Egypte.

Ollo Aimé Césaire HIEN

Fiche technique

USFA-Amis du monde FC : 0-2

Compétition : Ligue des champions féminine/Qualificatif UFOA-B

Stade : Robert- Champroux de Marcory

Pelouse : Synthétique

Spectateur : 1000

Commissaire : Ruth David (Nigeria)

Coordonnateur général : Boureima Boubacar (Niger)

Arbitre : Eunice AkintoyeYemisi (Nigeria)

1ere Assistante: Akpan Mfon Friday (Nigeria)

2e assistante : Alice Farizua (Ghana)

4e officielle : Nafissa Sani (Niger)

Avertissement : Charlotte Millogo (34e mn USFA) et Diane Sawadogo (53emn USFA) , Rachida Aboudou (28emn Amis du monde), Nathalie Badate (68emn)

Exclusion : Rachida Aboudou (83emn Amis du monde)

Buts : Koudjoukalo Sama (30emn) et Rachida Aboudou (54emn)

Equipes

USFA :Tohsanibe Marie Da, Wendé Konté Nako, Sara Ilboudo, Assanatou Nacro, Rafiatou Ouédraogo, Dielawalea Sow, Zoeyandé Sawadogo ©, Stella Goungounga, Balkissa Sawadogo , Aicha Charlotte Millogo, Rasmata Sawadogo, et Fatoumata Tamboura.

Coach : Zakaria Zéba

Amis du monde FC : Ame Lila Amouklou, Afi Rifela, Senyebia Awissi Tassa, Essoleleng Badjam , Akou Azinogo), Koudjoukalo Sama, Nathalie Badete ©, Rachida Aboudou , Kossiwa Otoyi, Afigan Gagban, et Ayawoa Kaglan.

Coach : Adzo Rebacca Amenyo