Une employée d’une ambassade aux abonnés absents

Kantigui dans ses balades a appris que dans une de nos représentations diplomatiques, l’absence prolongée d’un agent suscite interrogations et incompréhensions. En effet, au sein de l’ambassade située dans un pays nordique, la fille de ménage de la résidence de l’ambassadeur, rentrée en congé depuis fin 2020 n’est toujours pas de retour. Alors qu’elle devrait reprendre service début 2021, selon les sources de Kantigui, cette dernière continuerait de percevoir son salaire. Qui entretient la résidence de l’ambassadeur en l’absence de l’agent qui se la coulerait douce à Ouaga ? Kantigui espère que le cas de cette salariée indélicate ne restera pas impuni, à un moment où le ministère en charge des affaires étrangères a entrepris une réflexion pour rationaliser la gestion et les dépenses liées au fonctionnement des représentations diplomatiques à l’étranger.

Le TGI Ouaga I sans électricité

C’est tout sidéré que Kantigui a appris la situation du Tribunal de grande instance (TGI) Ouaga 1, sis en centre-ville. En effet, depuis le lundi 9 août 2021, a-t-on soufflé à Kantigui, le palais de justice, comme on l’appelle communément, est sans électricité. Cette situation serait liée à la qualité des installations électriques qui, chaque saison des pluies, sont défaillantes. Conséquence, a précisé l’informateur de Kantigui, une bonne partie des agents se tournent les pouces. « Ils n’arrivent plus à délivrer les certificats de nationalité et autres casiers judiciaires à travers un système informatisé », a regretté une autre source qui s’est rendu au TGI pour se faire délivré un casier judiciaire. Selon une troisième source de Kantigui, le problème serait lié à la défaillance d’un câble souterrain et la SONABEL a été saisie. « Les premiers responsables du ministère en charge de la justice et ceux du TGI sont à pied d’œuvre pour résoudre le problème », a-t-elle assuré. Kantigui tire tout de même la sonnette d’alarme, car au-delà du manque à gagner pour l’Etat, ce sont de nombreux usagers de l’administration publique en quête de documents administratifs et judiciaires, qui ne savent plus à quel saint se vouer.

Des populations de Siéna sinistrées

En séjour dans la province du Sourou, il y a quelques jours, Kantigui est tombé sur la situation que traverse certains habitants de Siéna, un village situé pratiquement à mi-chemin entre Tougan et Toma. La situation, a appris Kantigui, est liée à une grande pluie tombée dans ce village rattaché à la commune de Yaba, le 3 août dernier et ayant occasionné des sinistrés. « Des habitations ont été démolies et des animaux tués par la furie des vagues déferlantes que la voie bitumée empêchait de passer », a confié la source de Kantigui. Pour elle, le nouveau bitume a obstrué le passage des eaux de ruissèlement qui inondent les concessions et les champs. L’informateur de Kantigui craint pour la suite de la saison des pluies et appelle le ministère des Infrastructures à l’aide. « La solution, c’est d’agrandir le petit pont qui sert de passage de l’eau », a-t-il préconisé. Informée de la situation, a poursuivi l’interlocuteur de Kantigui, la ministre déléguée en charge de l’artisanat, Louise Anne Go, a fait parvenir un premier secours d’une tonne de vivres aux sinistrés, promettant de faire elle-même, le déplacement de Siéna, les prochains jours. Kantigui qui salue cet élan patriotique appelle les autres fils et filles du pays san à venir en aide à leurs parents en détresse.

Echangeur du Nord : attention, panneau dangereux !

Kantigui a fait le constat que depuis quelques semaines, l’état d’un panneau de l’échangeur du Nord inquiète sérieusement les usagers de la route. En effet, à la suite à un accident mortel à l’entrée de l’échangeur, à quelques mètres de l’hôpital Paul VI, le panneau, qui signale la limite de la hauteur des véhicules par des chaînes et fait de grosses barres de fer, est incliné, d’où la crainte des usagers qu’avec les vents parfois violents de la saison pluvieuse, le pire n’arrive. C’est donc l’occasion pour Kantigui, d’interpeller la commune de Ouagadougou et le ministère des Infrastructures à trouver urgemment une solution à ce problème.

Les voisins indésirables de la chapelle

Kantigui a reçu les plaintes d’un citoyen du quartier Tampouy de Ouagadougou. A entendre le plaignant, il vit une situation qui dure depuis plus d’un an, à la suite de l’ouverture d’un débit de boisson à l’entrée principale de la chapelle de la Communauté chrétienne de base (CCB) Saint- Michel de Tampouy, par un particulier. Celui-ci aurait loué le local avec l’Eglise. Selon l’interlocuteur de Kantigui, c’est surtout aux heures tardives que les clients de la « petite boîte de nuit », constitués entièrement de jeunes, « sèment la merde ». « Ils s’adonnent à des actes impudiques tard dans la nuit », a décrié le plaignant. Celui-ci appelle à la fermeture de ce débit de boisson, qui n’a pas un bon emplacement.

Toma en mode « retro » ce weekend Il est parvenu à Kantigui que Toma sera en effervescence, ce samedi 14 août 2021, à la veille de la fête chrétienne de l’Assomption, le 15 août. En effet, les « Nuits du retro du Nayala », devenues un événement quasi-incontournables, réuniront dans le mythique « Bar 80 », jeunes et vieux, aux rythmes des sonorités et pas de danse de l’ancienne époque. L’initiative de ce rendez-vous, qui est à sa VIIe édition, est portée par Hermann Toé, un jeune de la ville. Selon les informations de Kantigui, cette édition aura lieu sous le patronage de Pierre Toé, ancien directeur de la LONAB et ancien maire de Toma et le parrainage de Fidèle Toé, ex-ministre sous la Révolution. Kantigui kantigui2000@gmail.com (+226) 25 31 22 89