Riposte contre la Covid-19 : les propositions de l’Académie des Sciences

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu, le mercredi 11 août 2021, le rapport d’activités 2020 de l’Académie nationale des Sciences, des Arts et des Lettres du Burkina Faso (ANSAL-BF).

Selon le président de l’ANSAL-BF, Dr Paco Sérémé, ce rapport retrace les grandes actions entreprises par l’institution dans le cadre de la promotion des Sciences, des Arts et des Lettres. « Depuis 2017, l’Académie a été reconnue officiellement dans notre pays et nous avons entrepris aussi des actions visant à renforcer son opérationnalité et sa visibilité », a ajouté Dr Sérémé.Dans ce rapport, l’Académie nationale des Sciences, des Arts et des Lettres fait une analyse prospective sur les impacts de la pandémie de la COVID-19 et formule des recommandations sur la prise en compte de cette maladie dans les actions publiques.« Nous avons également abordé avec le chef de l’Etat, la question de la séance académique solennelle de notre institution. En effet, l’Académie rencontre annuellement le chef de l’Etat et lui remet un rapport sur une préoccupation nationale », a indiqué le président de l’ANSAL-BF. Pour lui, l’objet de cette séance académique solennelle qui sera programmée avec le chef de l’Etat portera sur « La question de l’exploitation aurifère dans notre pays, les conséquences au niveau environnemental, de la sécurité alimentaire, sociale, économique et sanitaire ».

