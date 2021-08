Football: Didier Notheaux, ancien sélectionneur des Etalons est décédé.

L’ancien sélectionneur des Etalons du Burkina Faso, Didier Notheaux est décédé ce mercredi 18 août 2021 à l’âge de 73 ans. Le technicien Notheaux s’en est allé après avoir marqué ses passages dans des clubs en France et des sélections africaines. Ancien joueur de Rouen, Lens et Rennes, Didier Notheaux est né le 4 février 1948 à Deville les Rouen. L’ex footballeur avait dirigé la sélection du Burkina de 1998/1999 puis a fait un passage éclaire de 4 mois au Bénin (décembre 2006 / mars 2007) avant de retourner au Burkina pour une seconde fois afin de terminer les éliminatoires de la CAN (2007/2008). Ce sera d’ ailleurs sa dernière expérience en tant qu’entraîneur. Mais avant d’arriver sur le continent, Didier Notheaux a dirigé plusieurs clubs Français : Havre AC, Mulhouse, Sochaux, Reims et le Stade rennais. Selon nos sources, certains de ces clubs auraient réagi à l’annonce de son décès.

AB