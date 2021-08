Nous à rendu visite : Le Centre hospitalier Yalgado-Ouédraogo pour un partenariat avec Sidwaya

Le Directeur général (DG) du Centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouédraogo (CHU-YO), Constant Dahourou, a rendu visite à son homologue des Editions Sidwaya, Mahamadi Tiégna, le mercredi 18 août 2021, à Ouagadougou.

Le Directeur général (DG) du Centre hospitalier universitaire Yalgado- Ouédraogo (CHU-YO), Constant Dahourou, accompagné d’une délégation était dans les locaux de la maison commune, le mercredi 18 août 2021. Il s’est agi, à travers cette visite selon l’hôte, d’expliquer les missions de son institution mais aussi échangé sur une convention de collaboration avec Sidwaya. A l’en croire, il y a souvent des polémiques autour de ce qui est fait au niveau de sa structure. Pour lui, cela s’explique par le fait que les citoyens n’ont pas souvent l’information. «Notre mission n’est pas seulement les soins, mais c’est aussi l’enseignement et la recherche scientifique en santé », a-t-il indiqué.

De son avis, il faut expliquer à la population ce qui est fait au CHU-YO et les renseigner sur les difficultés. « Nous pensons qu’en passant par l’organe de presse Sidwaya, nous pouvons mieux nous faire connaître et nous faire comprendre », a-t-il reconnu. M. Dahourou a, par ailleurs, salué les échanges avec le premier responsable de Sidwaya, au cours desquels des promesses de partenariat entre les deux structures ont été faites. « Nous allons rapidement aller à une convention de collaboration pour que nos deux missions de service public c’est-à-dire, l’information, la communication et les soins de santé, l’enseignement et la recherche puissent se combiner pour être utile à la population burkinabè », a-t-il annoncé.

Il a précisé que le DG des Editions Sidwaya, Mahamadi Tiégna, a proposé de leur envoyer un projet de convention et chaque parti va apporter les « ingrédients » afin d’aboutir à un partenariat mutuellement bénéfique. Pour marquer le début de cette collaboration tant promis, la délégation a profité de l’occasion pour s’abonner à Sidwaya numérique.

Aly SAWADOGO