Commission nationale de lutte contre la fraude : Haro sur les hydrocarbures de contrebande !

La Commission nationale de lutte contre la fraude a tenu, le jeudi 26 août 2021 à Ouagadougou, sa deuxième session ordinaire de l’année 2021.

Les hydrocarbures sont la principale source d’énergie du Burkina Faso et le pays en est inondé de toute part de produits pétroliers de la fraude. Pourtant, il n’y a qu’une seule société qui est habilitée à importer et à contrôler la qualité de ces produits. Fort de ce constat, la Commission nationale de lutte contre la fraude s’est penchée sur la question lors de sa deuxième session ordinaire de l’année, tenue, le mercredi 26 août 2021 à Ouagadougou.

L’objectif est de trouver des solutions pour limiter la fraude des hydrocarbures. Selon le Coordonnateur national de lutte contre la fraude, Sanguida Valentin Rayaissi, les contrebandiers entreposent et distribuent les hydrocarbures tout en négligeant les règles de prudence nécessaire à la manipulation de ces produits délicats. A son avis, cette situation est à l’origine des incendies dans les dépôts clandestins, avec pour conséquence des pertes matérielles et en vies humaines. Au-delà de ces aspects, a-t-il expliqué, la fraude des hydrocarbures constitue une perte de recettes pour le Trésor public.

Pour lui, la faible couverture du territoire par la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONHABY) pourrait bien expliquer le fait que le vide laissé soit comblé par toutes sortes de trafics illicites. En outre, la simplification des procédures de dédouanement a laissé des portes ouvertes à la fraude. « Nous allons nous pencher sur l’état des lieux de la fraude au Burkina Faso.

Et nous veillerons à trouver des réponses aux questionnements des importateurs et marqueteurs, sur le cadre légal d’importation, de détention et de circulation des hydrocarbures », a laissé entendre M. Rayaissi. Il a, par ailleurs, confié qu’au sortir de cette session, des voies et moyens seront trouvés pour réduire la contrebande, augmenter les recettes douanières et fiscales et diminuer les changements de destination des chargements d’hydrocarbures.

Yebliga Euridice LOUARI (Stagiaire)