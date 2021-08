SOFITEX : Le procès de trois cadres renvoyé au 18 octobre prochain

Le procès mettant en cause des cadres de la Société burkinabè des fibres et textiles (SOFITEX) a été renvoyé au 18 octobre prochain. Prévu se tenir le lundi 30 août 2021, au Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso, l’audience a été reportée pour « absence de sécurité » constatée par le procureur.

En rappel, ces trois cadres de la société avaient été interpelés le 24 décembre 2020 et déférés le 28 décembre. Il s’agit du Directeur des finances et de la comptabilité, du Directeur des ressources humaines et du Chef du service de paie. Il leur est attribué comme chefs d’accusations, « faux en écriture privée », « usage de faux en écriture privée », « détournement de biens publics et « blanchiment de capitaux».

L’enquête est conduite par le cabinet du Juge d’instruction du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée du TGI de Bobo-Dioulasso.

A.S.B