Chantier à l’Université Norbert- Zongo : l’effondrement d’une dalle fait quatre morts

La dalle d’un bâtiment en construction au sein de l’Université Norbert-Zongo de Koudougou s’est effondrée le mardi 31 août 2021 faisant quatre morts et un blessé.

Un drame s’est produit sur un chantier de l’Université Norbert-Zongo de Koudougou hier mardi 31 août 2021. En effet, la dalle d’un bâtiment en construction s’est effondrée provoquant la mort de quatre personnes et un blessé. Parmi les victimes, trois étudiants dont une fille de l’Institut universitaire de technologie (IUT), en stage pratique sur le chantier pour l’obtention du Diplôme universitaire de technologie (DUT) dans le domaine de la construction et du bâtiment.

Le quatrième corps est celui d’un menuisier-coffreur. Selon les informations recueillies sur place c’est aux environs de 10 heures que l’effondrement a eu lieu. Un employé qui était en haut du bâtiment pour enlever les coffrages a constaté que la dalle commençait à céder et aurait crié pour alerter ses camarades sous le hall. Mais peine perdue, car pendant que ces derniers tentaient de s’échapper que le malheur est arrivé. Le blessé, qui a eu plus de chance que les autres, a été sorti des décombres dès les premiers moments de l’accident de travail. Mais il a fallu près de 9 heures pour que les sapeurs-pompiers, appuyés par les autres employés du chantier ainsi que les populations venues au secours, puissent extraire les quatre corps sans vie des ruines en béton puisque le dernier corps est sorti vers 19 heures.

Le chantier est initié dans le cadre du projet cité universitaire du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et financé par la Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique (BADEA). Les travaux sont exécutés par l’Entreprise SUZY construction pour un coût global d’environ 20 milliards F CFA. Le lancement des travaux est intervenu en novembre 2019 dans l’enceinte et concernent la construction des amphithéâtres pour des Unités de formation et de recherches (UFR), la cité universitaire ainsi qu’un foyer. Le substitut du procureur du Faso près le Tribunal de grande instance (TGI) de Koudougou, accompagné des éléments de la police judiciaire, ont assisté à l’extraction des corps mais se sont refusés à tout commentaire promettant aux journalistes de s’exprimer sur le sujet aujourd’hui même.

Beyon Romain NEBIE

beynebie@gmail.com