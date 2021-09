Arabie saoudite: Des tirs de drones houthis sur l’aéroport d’Abha font huit blessés

Selon une dépêche de l’agence Reuters, une attaque de drones sur l’aéroport d’Abha en Arabie saoudite par les rebelles chiites houthis a fait lundi 30 août 2021 au moins huit blessés et endommagé un avion civil. L’information émane de la télévision d’État Al Ekhbariya.

Huit personnes ont été blessées et un avion civil endommagé lors d’une attaque de drones sur l’aéroport de d’Abha en Arabie saoudite, le lundi 31 août 221. La coalition militaire menée par Riyad au Yémen a déclaré dans la même journée avoir intercepté un autre drone visant le même aéroport, dispersant des éclats d’obus près du bâtiment. La télévision d’État Al Ekhbariya a indiqué qu’un second drone piégé avait été intercepté, mais que des débris avaient blessé huit personnes et endommagé un avion civil dans l’aéroport, sans toutefois fournir davantage de détails. Même s’ils n’ont pas revendiqué l’attaque, tout porte à croire qu’elle porte la marque des Houthis. Ces derniers sont néanmoins régulièrement à l’origine de tirs de drones et de missiles sur l’Arabie saoudite, qui intervient au Yémen depuis 2015 dans un conflit largement considéré dans la région comme une guerre par procuration face à l’Iran.

Face à cette attaque, le ministère français de l’Europe et des affaires étrangères a réagi sur son site. « La France condamne avec la plus grande fermeté les attaques menées par les Houthis qui ont visé hier l’aéroport d’Abha dans le sud de l’Arabie saoudite, blessant plusieurs civils, ainsi que celle qui a touché la base aérienne d’Al-Anad au Yémen, qui a causé de nombreux morts », peut-on lire. Selon la France, ces attaques menacent la sécurité du territoire saoudien et la stabilité de la région. « Elles confirment la gravité de la menace que la prolifération de drones et de missiles fait peser sur l’ensemble de la région et la nécessité d’y répondre par une approche diplomatique et régionale », relate le communiqué. Dans cette dynamique, la France a réaffirmé « sa mobilisation en faveur d’une cessation des hostilités dans le pays et d’une relance des discussions en vue d’un accord politique global, sous l’égide des Nations unies ». Et d’appaeler toutes les parties, en particulier les Houthis, « à s’engager de façon constructive dans un processus politique de sortie de crise au Yémen sous l’impulsion du nouvel envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies. »

Une synthèse de Karim BADOLO