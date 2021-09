Sotigui Awards 2021 : La VIe édition se tiendra du 11 au 13 novembre prochain

L’Académie des Sotigui a animé, le samedi 4 septembre 2021 à Ouagadougou, une conférence de presse pour annoncer la tenue de la VIe édition de l’évènement à partir du 11 novembre prochain dans la capitale burkinabè.

La VIe édition des Sotigui Awards, cérémonie de récompense des acteurs comédiens du cinéma africain et de la diaspora, est prévue du 11 au 13 novembre prochain à Ouagadougou sous le thème «Statut de l’Artiste et rémunération équitable des acteurs-comédiens du cinéma africain et de la diaspora ». A cet effet, les membres de l’Académie des Sotigui ont animé une conférence de presse, le samedi 4 septembre 2021 dans la capitale burkinabè, sur l’organisation de l’évènement qui devrait coûter au total, 200 millions F CFA.

Le Gabon sera le pays invité d’honneur, ont-ils annoncé. Pour la réalisatrice et membre de l’Académie des Sotigui, Apolline Traoré, il existe d’énormes disparités entre les systèmes de rémunération des acteurs-comédiens de cinéma. «Le thème de la présente édition a donc été choisi afin d’aboutir à des recommandations participatives des Sotigui, aux côtés du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, du Bureau burkinabè du droit d’auteurs (BBDA), de la cinématographie nationale pour une rémunération équitable et une meilleure prise en charge des acteurs de notre 7e art», a-t-elle expliqué. Les conférenciers ont indiqué que 38 nominés sont classés en Sotigui du meilleur acteur de l’Afrique centrale, australe, de la diaspora, de l’Afrique de l’Est, de l’Ouest, du Nord, du Ghana et du Nigeria.

Sur cette liste, ont-ils précisé, il y a également le Sotigui du meilleur plus jeune acteur africain, le Sotigui du meilleur espoir africain, le Sotigui de la meilleure interprétation masculine burkinabè, le Sotigui de la meilleure interprétation féminine burkinabè, le Sotigui d’or et le Sotigui du meilleur espoir africain, série TV. Enfin, figurent, à entendre les animateurs de la conférence de presse, le Sotigui de la meilleure interprétation féminine africaine série TV, le Sotigui de la meilleure interprétation masculine africaine série TV, le Sotigui du public africain.

Selon le président de l’Académie des Sotigui, Kévin Moné, ce sont les critères de crédibilité de l’acteur dans le rôle joué, des capacités et des qualités de conversation de l’acteur et de la qualité du jeu d’acteur qui ont guidé le choix des acteurs nominés. Cependant, il a déclaré que le Sotigui du public africain se fera par « voting » sur le site « www. academiedessotigui.org » à partir du 15 septembre 2021. Pourquoi, ne pas inclure les « sms » dans le vote du Sotigui du public africain ? Quels sont les critères pour remporter le Sotigui d’or? La présente édition connaîtra-t-elle des innovations? Répondant à la première question des journalistes, Kévin Moné a expliqué que le choix de vote via l’internet découle de la volonté de faire participer d’autres pays.

S’agissant des critères du Sotigui d’or, il a cité la « haute qualité » au niveau de l’image, du son du scénario et du montage. M. Moné a précisé que pour cette édition 2021, les innovations portent sur la mise en place d’un réseau social dénommé « Mov’up » dédié aux professionnels du cinéma et de l’audiovisuel africain et de la diaspora et l’organisation d’un « After Sotigui» avec les stars du cinéma juste après la cérémonie des récompenses. Ce réseau, à l’en croire, va permettre à tous les corps du cinéma de se retrouver pour parler de projets, de perspectives et d’expériences. Par ailleurs, il a souligné qu’à l’instar des éditions antérieures, celle de 2021 sera marquée par le concept « Hashtag habillons nous Africains ». A écouter M. Moné, il est nécessaire de valoriser la culture africaine ainsi que l’authenticité africaine sous toutes ses formes.

Rakeita ROMBA (Stagiaire)