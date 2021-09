Projet mobilité urbaine du Grand Ouaga : plus de 64 milliards F CFA pour financer les activités

Le gouvernement burkinabè a organisé une « table ronde suèdo-franco-burkinabè de haut niveau sur la mobilité urbaine et l’investissement », le jeudi 9 septembre 2021, à Ouagadougou. Pour financer ce projet, une convention de financement de plus de 64 milliards F CFA a été signée entre le ministre de l’Economie, des Finances et du Développement, Lassané Kaboré et le Directeur général de Vista Bank, Mohamed Ba.

Le Projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga (PMUGO), amorcé en 2016, se poursuit. C’est dans cette dynamique que le gouvernement burkinabè a organisé une « table ronde suèdo-franco-burkinabè de haut niveau sur la mobilité urbaine et l’investissement », le jeudi 9 septembre 2021, à Ouagadougou. La rencontre a réuni des membres du gouvernement, des élus municipaux, des représentants de la Suède, de la France, d’institutions bancaires, du Secrétariat permanent du Conseil présidentiel pour l’investissement, de l’Agence burkinabè d’investissement (ABI), de la Société de transport en commun de Ouagadougou (SOTRACO), etc. A l’occasion, une convention de financement de plus de 64 milliards F CFA a été signée entre le ministre de l’Economie, des Finances et du Développement, Lassané Kaboré et le Directeur général de Vista Bank, Mohamed Ba. Le maire de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Béouindé, a d’emblée remercié les ambassades de Suède et de France au Burkina Faso et Business Sweden (Conseil suédois du commerce et des investissements) en collaboration avec l’Institut Tony Blair (TBI). Ce, pour l’organisation de cette table ronde « décisive » qui a également impliqué l’ABI, le pool bancaire « EKN, BNP Paribas », « Vista Bank », les groupes « SCANIA », la « RATP » et la SOTRACO pour la qualité de la coopération, la confiance et l’accompagnement.

« D’un coût global de 64 143 106 837 F CFA, le PMUGO sera exécuté par les sociétés SCANIA WEST AFRICA LTD et RATP COOPERATION avec à la clé environ 300 véhicules (autobus et midibus), de Système de transport intelligent (ITS) et une assistance technique pour l’exploitation du futur réseau. Un lot important de travaux d’accompagnement pour faciliter l’insertion des bus dans la circulation sera aussi réalisé », a-t-il précisé. Pour le maire Béouindé, ces infrastructures vont renforcer le système de transport existant, améliorer la desserte dans les quartiers périphériques et rendre plus attractif le transport en commun au profit de plus de 3 millions d’habitants du Grand Ouaga (Komki-Ipala, Komsilga, Koubri, Loumbila, Pabré, Saaba, Tanghin-Dassouri et bientôt Bingo). Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Harouna Kaboré, a expliqué que l’objectif de la réunion est d’offrir un cadre idéal pour la promotion des investissements dans le domaine de la mobilité urbaine.

« La table ronde nous a permis d’échanger sur les projets structurants et mesurer la capacité de nos partenaires à contribuer aux actions de développement économique et social », a-t-il indiqué. La chargée d’affaires et de coopération à l’ambassade de Suède au Burkina Faso, Susanne Alldén, a traduit l’appui de la Suède à la mobilité urbaine de Ouagadougou. Quant au ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Vincent T. Dabilgou, il a laissé entendre que la mobilité urbaine dans la ville de Ouagadougou est plus complexe impliquant le transport des marchandises et de personnes. A l’écouter, il faut arriver à traiter cette question en prenant en compte les habitudes, les coutumes, etc. des populations. Lors du conclave, les stratégies suédoises de transports urbains durables, le rôle des carburants alternatifs et les solutions de financement de grands projets stratégiques par la Suède ont été présentés.

Boukary BONKOUNGOU

Wahabou OUBDA (Stagiaire)