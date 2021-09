Préliminaires aller Coupe CAF : un nul au goût d’inachevé pour l’ASFA-Y

L’ASFA-Yennenga a fait jeu égal de 0 but partout avec le FC San Pédro de Côte d’Ivoire, le dimanche 12 septembre à Marrakech au Maroc, en match comptant pour les préliminaires aller de la Coupe de la Confédération de la CAF. Les protégés de la princesse Yennenga peuvent se mordre les doigts au vue des occasions vendangées dans l’ensemble du match.

Que de regrets pour l’ASFA-Yennenga ! En recevant, ce dimanche 12 septembre 2021 à Marrakech, le FC San Pedro en match comptant pour les préliminaires aller de la Coupe de la Confédération de la CAF, le vainqueur de la coupe du Faso n’a pu faire qu’un résultat nul. La faute à de nombreuses occasions vendangées.La vielle dame avait débuté timidement la rencontre avant de réussir à rehausser son niveau de jeu par la suite. L’équipe de San Pédro a profité de ce départ timide pour créer la première grosse occasion du match. N’eut été la maladresse de Mohammed Gariba l’équipe ivoirienne aurait pu ouvrir le score dès la première minute.

Le 4-3-3 proposé par le coach de l’ASFA-Y, Rigo Gervais, n’a pas été rigoureusement respecté. Plutôt que d’attaquer haut, l’ASFA-Y a attendu San Pédro dans son camp. La nouvelle recrue de l’équipe, le Béninois Nicolas Koffi Dognon, esseulé à la pointe de l’attaque, est sevré de ballons. L’orage passé après 30 minutes de jeu, l’ASFA-Y a commencé à retrouver son jeu. Elle arrive à se créer des occasions, mais les manque toutes par maladresse. Fayçal Ouédraogo, idéalement placé ne trouve pas le cadre (41e). Les Guerriers de Zempasgo arrivent tout de même à stabiliser le jeu jusqu’à la pause. Du retour des vestiaires le « moteur diesel » asfasien a refroidi permettant une fois de plus aux Ivoiriens de mettre à rude épreuve sa défense. Constant Wayou, seul au point de penalty, avait la balle de match si sa reprise avait trouvé le cadre (50e). Coup sur coup la défense burkinabè dirigée par Rachid Sana est mise en danger par les assauts des Ivoiriens. Abdoul Koughindiga est battu mais le virevoltant latéral de San Pédro qui avait créé le surnombre pour se retrouver étrangement seul dans les 5,5m frappe dans le petit filet (55e).

Réveil stérile des poulains de Rigo Gervais

Pour recadrer les choses, le technicien ivoirien de l’ASFA-Y injecte du sang neuf dans son équipe en effectuant 3 remplacements avec les entrées de l’attaquant Saidou Sawadogo et des milieux de terrain Mikahilou Drabo et Justice Amaté. La rencontre change de physionomie. L’ASFA-Y a le contrôle du jeu. Le latéral droit burkinabè Cheik Oumar Ouédraogo transperce la défense ivoirienne pour servir Koffi Dognon qui se mélange les pieds (56e). Justice Amaté nouvellement entré a testé la vigilance du gardien de San Pédro, Ira Eliezer Tapé, d’une lourde frappe ; mais celui-ci qui claque le ballon (59e). Le nouvel entrant Saidou Sawadogo a pesé sur la défense ivoirienne sans trouver le chemin des filets. Son appel tranchant (61e ) lui a permis de déposer son vis-à-vis avant de déclencher une belle frappe malheureusement renvoyée par le montant droit du gardien Tapé. La défense ivoirienne est aux abois. Koffi Dognon qui se croyait hors-jeu se retrouve nez à nez avec le gardien ivoirien qui remporte le duel (66e).

Pendant que l’ASFA-Y croyait totalement maitriser la partie, San Pédro, mène un contre qui a failli couter la quinine aux « Jaune et vert », n’eut été la main ferme de leur gardien de but Ousmane Rabin Sanon. A la 77e mn, Nicolas Dognon, qui avait réussi à se défaire du portier ivoirien ne trouve pas l’équilibre pour redresser le ballon dans les cages du FC San Pédro. La réplique ivoirienne ne tarde pas et Rabin Sanon une nouvelle fois claque une balle qui prenait la direction de la lucarne (90+1). Dans l’immédiat, sa longue relance trouve Saidou Sawadogo qui a voulu prendre de vitesse le véloce défenseur de San Pédro, mais celui-ci touche le ballon à l’orée de la surface de réparation.

Pour le coach adjoint de l’ASFA-Y, Albert Bambara, le match nul est bon à prendre. « Mais on aurait pu mieux faire au vu de la pléthore d’occasions. C’est frustrant de manquer ces genres d’opportunités. On va se remobiliser pour faire la différence à Abidjan », a-t-il souligné. Quant au coach de San Pédro, le Tunisien Tarek Jani, il a indiqué que le match n’a pas facile pour sa formation.

« L’ASFA-Y est une belle équipe. Ils sont très agressifs à l’image du championnat burkinabè, mais on a notre mot à dire à Abidjan », a-t-il prévenu. Malgré donc la promesse d’une prime spéciale du PCA de l’ASFA-Y, Armand Béouindé, qui valait le salaire de chaque joueur, l’équipe n’a pas pu s’offrir le « pactole ». L’équipe a manqué d’adresse devant les buts. Cependant, elle aura l’occasion de se racheter lors du match retour prévu le dimanche 19 septembre (15h TU) au stade Robert Champrou de Markory d’Abidjan (Côte d’Ivoire). La qualification pour le second tour préliminaire est loin d’être compromise.

Adama SALAMBERE

(envoyé spécial à Marrakech)