Transformation des CSPS en centres médicaux : Les conseils régionaux mis à contribution

Le ministère de la Santé a convié les Présidents des conseils régionaux (PCR) des treize régions, le mardi 14 septembre 2021, à Ouagadougou, pour des échanges en vue de leur implication dans les actions du département.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces engagements, le ministère de la Santé a entrepris différents investissements et réformes. Pour atteindre les résultats escomptés, l’implication des acteurs du développement s’avère nécessaire. D’où la tenue, le mardi 14 septembre 2021, à Ouagadougou, d’une rencontre d’échanges sur les conditions et les modalités de collaboration entre les Présidents des conseils régionaux (PCR) et le ministère de la Santé. Pour le ministre de la Santé, Pr Ouédraogo Ouédraogo, les collectivités territoriales ont une responsabilité transversale et surtout multisectorielle.

« Nous allons échanger avec eux et insister notamment sur la transformation des Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) des communes en centres médicaux sur l’ensemble du territoire », a-t-il déclaré. Aussi, a-t-il poursuivi, il s’agit de solliciter l’accompagnement des PCR pour la mobilisation des ressources en vue de financer le secteur de la santé dans leurs territoires. Le ministre Ouédraogo a, en outre, signifié que la réunion d’une journée va permettre de recueillir des propositions pour une meilleure implication des PCR dans la résolution des problèmes de santé des populations.

Il a, par ailleurs, souligné que désormais son département va travailler en tandem avec les conseils de régions pour que les préoccupations sur le plan de la réalisation des infrastructures sanitaires soient prises en compte. De son avis, cela va permettre de capitaliser et de profiter des budgets qu’ils ont pour pouvoir investir dans le secteur de la santé. « Le budget de l’Etat seul ne peut pas suffire pour réaliser l’ensemble des investissements. Nous allons mener la réflexion sur comment avoir d’autres guichets d’investissements en l’occurrence ceux qui sont gérés par les conseils de régions », a-t-il relevé.

Le PCR du Centre et président de l’association des régions, Eric Tiemtoré, a loué cette initiative du département de la Santé pour la tenue de la rencontre. « Nous rassurons que nous prenons l’engagement de l’accompagner dans ces projets de réformes », a-t-il assuré. A l’en croire, de leurs mandants, c’est la première fois que le ministre de la Santé échange avec les responsables des conseils de régions. A cet effet, il a invité les autres départements à en faire autant, car, a-t-il dit, au niveau des collectivités territoriales, les PCR sont à l’aise pour entreprendre des projets d’envergure au regard de leur budget. M. Tiemtoré a fait allusion à l’accompagnement du fonds minier pour le développement local qui, selon lui, manque d’orientations « fortes et claires ». « Nous pensons que si les ministères nous approchent, nous pourrons mieux orienter les interventions liées au fonds minier pour le développement », a-t-il fait savoir.

Aly SAWADOGO

Justine MONNE (Stagiaire)