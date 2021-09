Aboubacar Balima, du PS-Burkina : « Nous ne partons pas au MPP pour des dividendes »

Le président du Parti socialiste du Burkina (PS-Burkina), Aboubacar Rimnogdo Balima, a animé une conférence de presse, le mercredi 15 septembre 2021, à Ouagadougou, afin d’informer l’opinion publique de la dissolution de son parti et de ses instances sur toute l’étendue du territoire national, au profit du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP).

Le Parti socialiste du Burkina (PS-Burkina) ainsi que ses instances sur toute l’étendue du territoire national ont été dissous. De même, ses biens matériels et immatériels ont été liquidés « au profit d’un parti politique poursuivant les mêmes objectifs », le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP). Telles sont les décisions prises à l’issue du congrès extraordinaire du PS-Burkina, du 3 au 5 septembre dernier. Pour en informer l’opinion publique et situer les militants du parti, le désormais ex-président du PS-Burkina, Aboubacar Rimnogdo Balima, a animé une conférence de presse, le mercredi 15 septembre 2021 à Ouagadougou.

A l’en croire, ces décisions résultent des travaux d’une commission chargée de la vie du parti à travers l’analyse des forces, des faiblesses et des menaces et une autre relative à la stratégie de consolidation de la paix et de la démocratie au Burkina Faso. A l’écouter, après cette dissolution, les militants du parti s’engageront auprès du MPP. « Ce choix s’explique par le fait que nous avons la même idéologie qui est la social-démocratie. Ainsi, nous devons nous unir pour accompagner les Forces de défense et de sécurité (FDS), le gouvernement et l’ensemble des acteurs », a indiqué M. Balima.

Pour lui, disperser les forces n’est pas convenable dans un contexte de crise sécuritaire. « Nous ne partons pas au MPP pour réclamer des dividendes. Nous voulons juste contribuer à l’ancrage démocratique, à la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et apporter nos idées pour la construction socioéconomique et politique du Burkina », a-t-il affirmé, en réponse à une question de la presse.

Wahabou OUBDA (Stagiaire)