Soutien aux personnes vulnérables : Des bourses scolaires pour 750 orphelins

La caisse autonome de retraite des fonctionnaires a remis, le jeudi 16 septembre 2021, à Ouagadougou, avec l’appui de ses partenaires, des bourses scolaires et des vivres à 750 orphelins d’agents publics de l’Etat décédés.

A l’orée de la rentrée scolaire 2021-2022, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) vole au secours des orphelins des agents publics décédés. Pour la 14e fois depuis 2008, elle a offert avec l’accompagnement de ses partenaires, le jeudi 16 septembre 2021, à Ouagadougou, 750 bourses scolaires aux orphelins des ayants cause de ses pensionnés. Des vivres ont été également offerts aux parents et tuteurs des boursiers. Selon la Directrice générale (DG) de la CARFO, Laure Zongo/Hien, ce geste permet de donner espoir aux bénéficiaires afin qu’ils aillent ou se maintiennent à l’école.

«Ce sont au total, 750 orphelins qui vont bénéficier de 750 bourses scolaires d’une valeur de 100 000 F CFA chacun, soit un coût global de 75 millions F CFA au titre de l’année scolaire 2021-2022 », a-t-elle indiqué. A en croire la DG, cette action de solidarité de sa structure initiée en 2008 a permis « de toucher à ce jour 4 453 enfants vulnérables avec des résultats scolaires satisfaisants ». L’éducation des enfants, a-t-elle fait savoir, permettra de relever les défis sécuritaires, sanitaires et de civisme auxquels le Burkina Faso est confronté. Le directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Jean Marie Sompoudgou, a félicité la CARFO pour cette initiative qui est en adéquation avec la politique du gouvernement en matière de protection sociale.

« La CARFO avec son slogan, bâtir une solidarité agissante entre les générations, va au bout de sa logique avec cette manifestation de solidarité envers les orphelins des agents publics décédés », a-t-il soutenu. Il a invité les bénéficiaires à donner le sourire à leurs donateurs et tuteurs par de bons résultats scolaires.

Réussir à l’école par le travail

La marraine de la cérémonie, l’épouse du Premier ministre, Dr Clémentine Dabiré, a demandé à ses filleuls de bien travailler à l’école, car la CARFO et ses partenaires s’investissent pour promouvoir leur éducation afin de faire d’eux des hommes et des femmes de demain, cultivés et émancipés, pour le développement de leur pays.

«Travaillez donc, travaillez ! Ayez de l’audace, de l’abnégation, de l’imagination et vous réussirez à l’école et dans la vie », a-t-elle conseillé à ses filleuls avant d’ajouter que leur succès scolaire les conduira vers de meilleures perspectives dans la vie. Séance tenante, elle a fait une contribution supplémentaire de 10 bourses scolaires. Pour la représentante des bénéficiaires, Cherifa Eldine Paré, ce soutien représente une marque de confiance à leur égard et une invitation à continuer leur cursus scolaire et à ne pas s’apitoyer sur leur sort. « Ces bourses que la CARFO octroie chaque année ne représentent pas seulement une aide financière, mais elles sont également une source de motivation importante qui nous encourage à persévérer dans nos parcours scolaires», a-t-elle affirmé.

Elle a dit espérer qu’un jour, ils seront aussi à mesure d’aider à leur tour d’autres couches vulnérables à atteindre leurs objectifs. La représentante des parents des bénéficiaires, Bintou Koutou, a remercié les donateurs pour l’importance accordée à la cause de l’orphelin à travers cette chaîne de solidarité du système de retraite. « Ce geste vient à point nommé pour nous veuves, veufs, tuteurs et surtout des orphelins vivant dans des conditions difficiles que personne ne souhaite vivre », a-t-elle témoigné.

Timothée SOME

timothesom@yahoo.fr