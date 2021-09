Préliminaires coupe de la Confédération de la CAF : L’ASFA-Y au second tour

L’ASFA-Yennenga s’est qualifiée, le dimanche 19 septembre 2021, pour le second tour de la coupe de la Confédération de la CAF en battant à Abidjan, le FC San Pédro de Côte d’Ivoire, sur le score de 2 buts 1. Conquérants, les poulains de coach Rigo Gervais ont livré un match solide.

Chose promise, chose due. Les joueurs de l’ASFA-Y s’étaient engagés à livrer une grosse bataille à Abidjan, lors du match retour à Abidjan face au FC San Pédro, ce dimanche 19 septembre 2021. Même si l’équipe burkinabè a timidement démarré la rencontre, laissant le ballon à l’adversaire, la donne a changé peu de temps avant la pause. Contre le cours du jeu, Saidou Sawadogo, bien aidé par la défense ivoirienne, déclenche une frappe vicieuse qui lobe l’imposant gardien de but de San Pédro, Ira Eliezer Tapé (39e). Les deux équipes vont à la pause sur cette avance des « Jaune et vert » burkinabè.

Du retour des vestiaires, les Ivoiriens tentent d’étouffer le milieu de terrain burkinabè bien géré par le trio Ousmane Diané-Mikahilou Drabo-Salif Bagayoko. Sur un centre anodin, Ladji Bamba place une tête imparable pour l’égalisation (65e) de San Pédro. Ce but sonne du même coup la révolte burkinabè qui n’a plus cédé un centimètre de portion du terrain aux Ivoiriens. Ousmane Diané est sur toutes les balles, laissant Mikahilou Drabo ratisser large. Les Ivoiriens sont désorientés sur leur propre pelouse.

Piqué dans son amour propre, Nicolas Dognon, le soulier d’or venu du championnat nigérien et qui n’avait encore rien montré sur l’ensemble des deux matchs, décide de montrer de quoi il est capable. Il hérite d’un ballon au milieu de terrain, prend de vitesse l’axe défensif de San Pédro avant de réaliser une superbe volée pour doubler la mise (81e). La messe est dite. Les Ivoiriens doivent maintenant marquer 2 buts pour se qualifier. C’est mission impossible, puisque l’ASFA-Y s’est accaparée de la balle jusqu’au sifflet final de l’arbitre nigérian Abubakar Abdullahi.

Binga FC, adversaire de l’ASFA-Y au 2nd tour

« Les mots me manquent pour exprimer notre joie. On avait promis et on l’a fait. Nos adversaires nous avaient défiés en disant qu’ils sont au-dessus de nous et qu’ils nous attendent à Abidjan. Ces mots nous ont galvanisés », a lâché l’homme à tout faire de l’entrejeu asfasien, Ousmane Diané. Quant au capitaine de l’ASFA-Y, Rachid Sana, il a souligné que ses camarades et lui ont été costauds tout au long de la rencontre. « On a appliqué les consignes de l’encadrement technique. Il y a eu également le soutien des dirigeants qui nous a galvanisé », a-t-il déclaré.

En effet, le Président du conseil d’administration (PCA), Armand Béouindé, avait renouvelé la prime promise depuis le match aller à Marrakech, à savoir que chaque joueur aura comme gratification, son salaire mensuel. « J’ai vu une équipe engagée qui avait la rage de vaincre », s’est-il félicité, à l’issue de la rencontre. Avant de lâcher, soulagé : « l’ASFA-Y vient de loin, plus de dix ans sans compétition africaine. On vient de se qualifier pour le second tour de la CAF. Il y a encore du travail parce qu’on vient de franchir une étape qui va nous demander beaucoup plus d’énergies et de préparation ».

Le président de la section football de l’ASFA-Y, El Hadj Saidou Kabré, a félicité son staff technique, le PCA et le comité central du club. Il a indiqué que l’ASFA-Y va se préparer pour la suite de la compétition. Après cette brillante qualification, l’ASFA-Y a donc le regard tourné vers son futur adversaire, le Binga FC. Le Club malien est venu à bout de la formation libérienne du Breweries club de Monrovia. Sept ans après avoir disputé la Ligue des champions, l’ASFA-Yennenga renoue avec la campagne africaine et franchit les préliminaires de la coupe de la Confédération de la CAF.

Adama SALAMBERE (envoyé spécial à Abidjan)