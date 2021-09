Tranche commune entente 2021: Les gagnants burkinabè reçoivent leurs chèques

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) a remis des chèques aux cinq heureux gagnants burkinabè du tirage de la Tranche commune entente (TCE), le lundi 27 septembre 2021 à Ouagadougou.

Cinq Burkinabè ont pris part à la 27e édition du tirage de la Tranche commune entente (TCE), qui s’est déroulée du 20 au 23 septembre 2021 à Abidjan, la capitale économique de la Côte D’Ivoire. A l’issue du tirage, ils sont revenus au bercail avec un montant total de dix millions F CFA. La cérémonie de remise de leurs lots a eu lieu, le lundi 27 septembre 2021 au siège de la Loterie nationale burkinabè (LONAB), à Ouagadougou.

En effet, l’employé de commerce, Gnimian Ouemenga, le tailleur Oumar Zèba, l’agent phytosanitaire Abdoulaye Koanda, la ménagère Jeanne Consimbo et la coiffeuse Raïssa Ki, ont reçu respectivement des chèques de 4 millions FCFA, 2millions FCFA, 1,5million FCFA, 1,5 million FCFA et 1 million FCFA. En plus de ces montants remis par les loteries nationales des Etats membres du Conseil de l’Entente (Burkina Faso, Niger, Côte d’Ivoire, Bénin Togo), la LONAB a offert à chacun un lot de matériels. Selon le Directeur général (DG) de la LONAB, Patindéba Naza, le Burkina Faso a eu la chance de remporter les gros lots suivis de la Côte d’Ivoire.

« Pour cette édition, c’est la Côte d’Ivoire qui nous a reçu. Au cours des tirages, nous avons pu obtenir le plus gros lot. Sur l’ensemble des émissions, il y avait quinze séries et nous avons pu obtenir cinq », a-t-il dit. Au-delà des prix, a ajouté le DG de la LONAB, les heureux gagnants du Burkina Faso ont visité certains endroits de la Côte d’Ivoire, ce qui leur a permis de renforcer les liens de fraternité. Pour ces heureux bénéficiaires, c’est un sentiment de joie qui les anime.

De l’avis du grand gagnant, l’employé de commerce, Gnimian Ouemenga, son gain de 4 millions FCFA va lui servir à développer d’autres initiatives pour booster son activité commerciale. Vendeur d’une boutique au quartier Nioko2 à Ouagadougou, il a fait savoir qu’il a l’habitude de jouer à la loterie. « Ce jour là, j’ai acheté trois tickets. Les deux premiers que j’ai grattés ne m’ont pas porté chance. J’ai pris mon courage pour tenter ma chance au troisième. A ma grande surprise, j’ai découvert les trois avions, la marque qui atteste que j’ai gagné », a-t-il témoigné. Avec un montant de six cent F CFA, l’employé de commerce s’est réjoui de se retrouver avec des millions en poche.

Comme lui, la coiffeuse Raïssa Ki, a souligné qu’elle compte rendre « plus dynamique » son entreprise. Elle a, par ailleurs, remercié la LONAB pour cette initiative depuis des années pour avoir contribué à faire sortir d’autres personnes de la pauvreté. « Si je pense que c’est seulement deux cent F CFA que j’ai enlevé pour avoir un million, je ne fais que remercier Dieu. Je joue depuis des années à la loterie mais je n’ai jamais gagné. Cette fois-ci, je suis dépassée de joie », a-t-elle souligné. Les bénéficiaires du tirage de la TCE ont invité les clients de la LONAB à tenter toujours leur chance.

Oumarou RABO