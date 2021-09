Fin de mission pour l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Burkina Kapiélétien Soro

Le Premier ministre burkinabè, Christophe Joseph Marie Dabiré, a reçu en audience, le mardi 28 septembre 2021, à Ouagadougou, l’ambassadeur de Côte d’Ivoire au Burkina, Kapiélétien Soro, en fin de mission.

Après cinq années de présence sur le sol burkinabè en tant qu’ambassadeur de la Côte d’Ivoire, Kapiélétien Soro est en fin de mission. Ainsi, le mardi 28 septembre 2021, au cours d’une audience, à lui accordée par le Chef du gouvernement burkinabè, Christophe Joseph Marie Dabiré, il a exprimé sa reconnaissance au Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ainsi qu’au gouvernement et au peuple burkinabè pour leur « fraternité et leur coopération ». A l’en croire, de nouvelles fonctions l’attendent en Côte d’Ivoire. En outre, M. Soro a exprimé sa fierté d’avoir « bien accompli » son devoir à la satisfaction de sa hiérarchie. Il a confié que durant sa présence, plusieurs tâches ont été effectuées au bénéfice des deux pays « frères ».

A l’entendre, durant les cinq années, il a travaillé à la promotion des relations bilatérales à travers, entre autres, l’organisation des différents Traités d’amitié et de coopération (TAC) et des sommets. « De 2016 à 2021, nous avons eu beaucoup d’occasions de travailler au développement des intérêts des deux pays. En plus de l’organisation des TAC, il y a eu des sommets à l’instar de celui sur la sécurité. La Côte d’Ivoire était également invitée d’honneur au 25e anniversaire du FESPACO. Nous avons eu la joie et le privilège de contribuer à tous ces évènements », a affirmé l’ambassadeur. Pour lui, les populations des deux pays vont commencer à ressentir, dans leurs quotidiens, les résultats positifs du TAC. Il s’est dit satisfait du niveau des relations entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso qui est, selon lui, prometteur.

Wahabou OUBDA (Stagiaire)