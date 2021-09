Côte d’Ivoire-Burkina : les « adieux » de l’ambassadeur, Kapiélétien Soro, au président du Faso

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, l’ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire, Kapiélétien Soro, le mercredi 29 septembre 2021 à Ouagadougou.

Après cinq ans passés au Burkina Faso, l’ambassadeur de Côte d’Ivoire, Kapiélétien Soro, est en fin de mission. Le diplomate ivoirien a été reçu en audience par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le mercredi 29 septembre 2021 à Ouagadougou. A l’issue de leurs échanges, il a remercié le chef de l’Etat et les membres de l’Exécutif, de l’avoir accompagné dans l’atteinte de ses objectifs.

« Je repars avec des sentiments mêlés de tristesse parce que je quitte momentanément des frères, des amis, des parents », a-t-il confié au sortir de l’audience. M. Soro a indiqué que les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire sont au « beau fixe ». Avec les sommets du Traité d’amitié et de coopération (TAC), il s’est dit « fier » d’avoir contribué à la promotion et au développement de ces cadres d’échanges et de partage d’expériences. « Ces réunions ont permis de faire le tour de tous les protocoles d’accord. Tout cela a été fait dans une ambiance fraternelle. Aujourd’hui, le TAC a donné des fruits, notamment dans les infrastructures et le transport », a-t-il souligné. Pour M. Soro, les deux pays regardent ensemble dans la même direction pour le bonheur de leurs peuples respectifs.

Oumarou RABO