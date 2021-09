Tunisie: Najla Bouden chargée de former un nouveau gouvernement (officiel)

Le président tunisien Kais Saied a chargé pour la première fois une femme, Najla Bouden, de former un gouvernement en Tunisie, deux mois après le limogeage du précédent cabinet, a annoncé mercredi la présidence.

Mme Najla Bouden a été « chargée de former un gouvernement dans les plus brefs délais », a indiqué la présidence dans un communiqué. Après des mois de blocage politique, M. Saied avait le 25 juillet limogé le Premier ministre, gelé le parlement et s’était octroyé aussi le pouvoir judiciaire.

Née en 1958 et scientifique de formation, Najla Bouden, qui a pratiquement le même âge que le président Kaïs Saïed et est originaire de la ville de Kairouan, est inconnue du grand public.

La Rédaction