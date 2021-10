Contrebande d’hydrocarbures : Des gérants de mini stations- services s’en démarquent

L’Association des propriétaires de mini-stations (APROMIS) a organisé, le 2 octobre 2021, à Ouagadougou, un point de presse. Le démantèlement d’un réseau de fraudeurs et de contrebandiers de carburant était au centre des échanges.

Les membres de l’Association des propriétaires de mini-stations (APROMIS) exercent en toute légalité et sont respectueux des lois du Burkina Faso. Cette déclaration faite, lors d’un point de presse, par les membres de ladite association, le 2 octobre 2021 à Ouagadougou est consécutive au démantèlement d’un vaste réseau de fraudeurs et de contrebandiers d’hydrocarbures.

Face à la presse, le Secrétaire général de l’APROMIS, Souleymane Ouédraogo, a expliqué qu’en dépit des efforts du gouvernement de règlementer le secteur des hydrocarbures, force est de reconnaître qu’il y a des brebis galeuses. « C’est pourquoi et sans vouloir être le gendarme dans le domaine, nous, propriétaires de mini-stations, acteurs du secteur pétrolier et revendeurs de carburant, avons jugé utile et de manière citoyenne, de nous regrouper en association », a signifié le SG de l’APROMIS. Ceci, a-t-il dit, dans l’optique d’inscrire résolument dans une démarche républicaine les activités respectives de leurs sociétés qui sont respectueuses des lois du pays.

Selon le SG, Ouédraogo, depuis sa création, son association s’évertue à sensibiliser ses membres à œuvrer dans la légalité. Des membres de votre association sont-ils concernés par cette fraude ? Parmi les personnes mises aux arrêts, des membres de votre association y figurent-t-ils ? Le SG a affirmé qu’à ce stade des investigations, aucun des leurs n’a été arrêté par les investigateurs. Ce qui lui a fait dire qu’ils ne sont pas concernés par cette fraude. «Depuis notre création, nous sensibilisons nos membres pour qu’ils soient républicains, respectueux des lois », a-t-il insisté.

Au cas où, l’un des vôtres est impliqué seriez-vous prêts à le dénoncer ? A cette interrogation, M. Ouédraogo n’est pas allé du dos de la cuillère. Il a clamé que si des membres de leur association sont impliqués dans le réseau de fraudeurs, ils devront répondre de leurs actes devant la justice. « Etant donné que les enquêtes sont en cours, nous ne pouvons pas commenter les décisions de justice.

Mais, nous sommes contents que la lumière soit faite sur cette situation parce que le terrorisme impacte tous les Burkinabè », a précisé Souleymane Ouédraogo. Tout en se réjouissant de l’opération ayant conduit à démanteler le réseau de fraudeurs, le président de l’APROMIS, Yaya Cissé, a encouragé les entreprises du secteur des hydrocarbures à agir dans la légalité et le respect des lois républicaines. Il a également réaffirmé son soutien aux autorités dans la lutte contre la fraude et la contrebande.

Abdel Aziz NABALOUM