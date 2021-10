Conférences régionales sur le « PNDES II » : Les enjeux du nouveau référentiel de développement expliqués dans les Hauts-Bassins

Le Premier ministre, Christophe Marie Joseph Dabiré, a lancé les ateliers régionaux d’échanges sur le deuxième Plan national de développement économique et social (PNDES II) et son financement. C’était dans la matinée du lundi 4 octobre 2021 à Bobo-Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins.

Le Burkina Faso a adopté le deuxième Plan national de développement économique et social (PNDES II) le 30 juillet 2021, pour la période 2021-2025, en remplacement du premier PNDES (2016-2020). Afin de vulgariser ce nouveau référentiel auprès des acteurs du développement local, le gouvernement a initié des ateliers régionaux d’échanges. Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a procédé au lancement de ces ateliers le lundi 4 octobre 2021 à Bobo-Dioulasso.

Au menu de ces échanges, étaient inscrits le bilan du référentiel de développement écoulé et le nouveau référentiel et ses mécanismes de financement. Le choix des Hauts-Bassins pour abriter le lancement des ateliers régionaux, selon Christophe Dabiré, n’est pas fortuit. Ce choix permet, a-t-il dit, d’affirmer le rôle important que cette région doit jouer dans la dynamisation de l’économie nationale. Le PNDES II traduit, comme l’a indiqué le chef du gouvernement, les engagements pris par le Chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré, pour son quinquennat en cours.

Le Premier ministre a fait le point sur la mise en œuvre du premier PNDES. «Malgré un contexte national difficile résultant des attaques terroristes et d’une fronde sociale sans précédent, le gouvernement a réussi le pari de replacer l’économie burkinabè sur un sentier de croissance forte entre 2016 et 2019», a-t-il laissé entendre.

50 000 d’emplois décents par an

Sans être exhaustif, il a listé quelques acquis majeurs du référentiel du premier quinquennat de Roch Marc Christian Kaboré.Il a, entre autres, évoqué l’adoption et la mise en exécution de la loi de programmation militaire, l’opérationnalisation du pacte sur le renouveau de la justice et la modernisation de l’administration.

A cette liste viennent se greffer l’élargissement de services sociaux de base et la dynamisation de secteurs porteurs. Ces résultats positifs engrangés, a justifié le Premier ministre, a été possible grâce à la résilience des populations burkinabè et à la confiance soutenue des partenaires techniques et financiers. L

e Secrétaire permanent (SP) du PNDES II, Alain Siri, a livré quelques détails sur le nouveau référentiel. Le PNDES II, a-t-il confié, se fixe comme objectif global de «rétablir la sécurité et la paix, renforcer la résilience de la Nation et transformer structurellement l’économie burkinabè pour une croissance forte, durable et inclusive ». Son financement, à l’en croire, nécessite 19 030 milliards FCFA dont 63% doivent être couverts par les ressources propres et les 37% restants sont à mobiliser auprès des partenaires publics et privés.

L’impact attendu de ce deuxième plan n’a pas été occulté. Alain Siri a, en exemples, cité la consolidation de la démocratie et l’efficacité de la gouvernance, la création de 50 000 emplois décents par an, la modernisation et la diversification du système économique. Le Directeur de la coordination et de l’efficacité de l’aide, Jean Marie Kébré a donné une communication sur le mécanisme de financement du PNDES II.

Sur les 19 030 milliards FCFA, a-t-il insisté, 63% seront financés par des ressources propres, 9 % par des ressources extérieures déjà identifiées et les 28% constituent le gap à combler. Il a donc proposé des stratégies à déployer pour y parvenir. Le renforcement des capacités institutionnelles des régies de recettes, la poursuite de la digitalisation des méthodes de recouvrement, l’élargissement de l’assiette fiscale et le renforcement de la lutte contre la fraude et l’incivisme fiscal. Il est à noter que la conférence internationale pour le financement du PNDES II, est prévue les 2 et 3 décembre prochains, à Bruxelles.

