MPP : Alassane Bala Sakandé aux commandes

Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a organisé le lundi 4 octobre 2021 à Ouagadougou, une cérémonie de passation des charges entre le président sortant, Simon Compaoré et le nouveau, Alassane Bala Sakandé.

La direction du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) est désormais entre les mains d’Alassane Bala Sakandé. Élu nouveau président du MPP le 26 septembre dernier au cours d’un congrès extraordinaire, M. Sakandé a officiellement pris les rênes du parti du Soleil levant à l’issue d’une cérémonie de passation des charges, hier lundi 4 octobre 2021 au siège national du parti. Selon le président sortant du MPP, Simon Compaoré, il laisse le parti bien portant, malgré le contexte national marqué par la lutte contre le terrorisme et la COVID-19. « Le MPP est en état de poursuivre les batailles et de continuer à conjuguer les efforts pour les futures victoires. Cela n’est pas de la suffisance, c’est une réalité.

Vous conviendrez avec moi que ce n’est pas à la passation des charges de tous les partis qu’il y a autant de monde », a-t-il-expliqué. M. Compaoré s’est dit heureux d’être à côté de son «jeune frère, le président entrant, Alassane Bala Sakandé». Pour lui, le fait de laisser la place à une nouvelle génération, sans qu’il n’ y ait «d’empoignades » est une forme de politique qu’il veut léguer à la postériorité. M. Compaoré a, à l’occasion, souhaité bon vent à son successeur. Le nouveau président du MPP a, à son tour, dit avoir saisi la perche tendue par M. Compaoré. « Je rends hommage à mon prédécesseur immédiat, le camarade président d’honneur du parti.

Je voudrais lui dire qu’il m’a passé le flambeau aujourd’hui, mais je serai toujours à côté de lui pour m’abreuver à sa source, pour puiser dans son expérience afin de pouvoir conduire la destinée de ce parti », a-t-il soutenu. M. Sakandé a également laissé entendre qu’il compte sur ses aînés, ses jeunes frères, les femmes et les anciens du parti pour qu’ensemble, ils puissent batailler pour les prochaines échéances électorales. A cet effet, il les a invités à l’union sacrée. « Nous devons nous pardonner et travailler pour l’unité, le rassemblement, la cohésion et l’ouverture aux autres. C’est ensemble que nous allons construire notre cher Faso et non individuellement », a assuré le président entrant. M. Sakandé s’est, en outre, dit confiant quant à la mission qui lui a été confiée.

« Je ne vais pas échouer, parce qu’il y a des anciens, des hommes et des femmes pétris d’expériences que je suis venu trouver et qui sont encore avec nous. Il me revient de savoir m’entourer de ces hommes pour y arriver. Seul on va vite, mais ensemble on va loin », a-t-il déclaré. Le président du MPP a, par ailleurs, rendu un hommage aux trois premiers prédécesseurs, Roch Marc Christian Kaboré, feu Salifou Diallo, et Simon Compaoré qui ont dirigé le parti « avec brio ».

Abdoulaye BALBONE

Aissata YAMEOGO (Stagiaire)