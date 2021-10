Burkina :  Le Secrétaire exécutif du G5 Sahel reçu par Roch Kaboré

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a accordé une audience ce mardi 5 octobre 2021 à Ouagadougou, au Secrétaire exécutif du G5 Sahel, Éric Tiaré, nouvellement installé dans ses fonctions.

« A la suite de ma nomination et de mon installation comme Secrétaire exécutif, j’ai entrepris une tournée auprès des chefs d’Etat. C’est dans ce cadre que je suis arrivé au Burkina Faso pour m’entretenir avec le président du Faso, recevoir ses orientations et ses indications », a indiqué Éric Tiaré à sa sortie d’audience.

Selon lui, il s’est agi de voir avec le président du Faso comment « mieux travailler au niveau du Secrétariat exécutif pour pouvoir remplir la mission qui nous a été confiée qui est de lutter contre le terrorisme et de travailler pour le développement et le bien – être des populations du G5 Sahel ».

Le Secrétaire exécutif a présenté les condoléances du G5 Sahel au président du Faso suite à l’attaque de Yirgou, de ce 4 octobre 2021 et qui a fait 14 victimes parmi les Forces de défense et de sécurité. Éric Tiaré a regretté la recrudescence des attaques terroristes dans l’espace G5 Sahel. « Actuellement le commandant de la Force conjointe basée à Bamako est en train de travailler pour organiser les troupes pour pouvoir accomplir sa mission. Au-delà des opérations coups par coups, il y a un plan d’opérations en cours qui sera validé par le prochain conseil de défense et de sécurité, pour plus d’efficacité », a soutenu le Secrétaire exécutif du G5 Sahel.

