La LONAB offre une enveloppe de 100 millions F CFA au FESPACO

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) et le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) ont signé, le mercredi 6 octobre 2021 à Ouagadougou, un accord de convention de 100 millions F CFA.

Pour la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) qui se déroulera du 16 au 23 octobre prochain à Ouagadougou, la Loterie nationale burkinabè (LONAB) a marqué son accord pour être le « sponsor national major » de la biennale du cinéma africain. La Nationale des jeux de hasard met, à cet effet, à la disposition du comité d’organisation du FESPACO une enveloppe de 100 millions F CFA. La signature de l’accord de sponsoring entre les deux institutions a eu lieu, le mercredi 6 octobre 2021 à Ouagadougou.

Pour le Directeur général (DG) de la LONAB, Patrice Patindéba Naza, sa structure a souhaité, à travers ce geste, associer, tout comme lors des précédentes éditions, son image à ce grand rendez-vous des cinéastes africains. « Cet accompagnement s’inscrit en droite ligne du plan stratégique 2016-2025, notamment l’accroissement de la responsabilité sociétale », a-t-il expliqué. Aussi, a-t-il fait savoir, le FESPACO reste et demeure un espace de communication, de brassage et de dialogue culturel entre le Burkina Faso et les autres pays du monde. M. Naza, a par ailleurs signifié que l’enveloppe financière offerte prend en compte le prix spécial de la LONAB dénommé « Prix de la Chance » dont la dotation passe de 2 à 5 millions F CFA cette année. Il a rappelé que le prix est décerné au réalisateur du meilleur court métrage en compétition, ayant trait au mieux à des questions relatives, à la culture, l’éducation, l’agriculture, l’environnement, la promotion sociale et le développement socio-économique.

« Nous pensons qu’il faut encourager les cinéastes. C’est pourquoi, nous avons jugé utile de relever le niveau du lot qui sera attribué au réalisateur », a-t-il souligné. Le Délégué général du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo, s’est dit « très satisfait » du renouvellement de cet accord de sponsoring en faveur de son institution. « Nous comptons toujours sur la contribution des partenaires. Et la LONAB vient grandement en aide à la biennale», a-t-il indiqué. L’Etat fait des efforts, a-t-il dit, pour une organisation réussie de l’évènement. Mais, a-t-il ajouté, il était important aussi que les institutions nationales s’y mettent parce que c’est une affaire qui concerne la Nation entière.

Aly SAWADOGO