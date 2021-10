Chambre des mines : le nouveau bureau chez le président du Faso

Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a reçu en audience dans la matinée ce jeudi 7 octobre 2021, le nouveau bureau de la Chambre des mines du Burkina Faso, conduit par son président Adama Soro. Il s’est agi de : « présenter le nouveau bureau de la Chambre des mines au président du Faso, recueillir ses conseils et avis pour la bonne conduite du mandat », a déclaré Adama Soro, à sa sortie d’audience.

Selon M. Soro, le bureau place son mandat sous le signe de la dynamisation avec trois objectifs majeurs à atteindre : « Remobiliser les membres, repositionner notre secteur comme un levier de développement socio-économique pour tout le Burkina Faso et poursuivre la collaboration avec l’Etat » a-t-il détaillé.

Questionné sur l’impact de la situation sécuritaire et de l’orpaillage artisanal sur le secteur, Adama Soro a expliqué qu’en ce qui concerne la situation sécuritaire, la Chambre des mines « fait ce qu’elle peut avec les autorités compétentes pour la lutte contre ce phénomène de l’insécurité ».

Pour ce qui est de l’orpaillage, le président de la Chambre des mines a précisé que le gouvernement suit le dossier et que des concertations se poursuivent. « Avec notre ministre de tutelle nous avons eu des séances de travail donc nous continuons sous leur autorité à voir comment on peut trouver les voies et moyens pour une meilleure cohabitation avec l’activité », a soutenu Adama Soro.

Direction de la communication de la présidence du Faso