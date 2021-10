Forum national des jeunes : Le chef de l’Etat  invite les jeunes a plus d’engagement et de  patience

« Le président du Faso a bien voulu recevoir cette jeunesse, la crème de la nation, pour l’écouter sur les préoccupations spécifiques à elle, sa vision globale du développement et lui prodiguer des conseils », a déclaré Moumouni Dialla à l’issue de l’audience. Selon lui, le Conseil national de la jeunesse qui représente l’ensemble des jeunes du Burkina Faso, « est engagé pour le développement de notre pays, rien que pour le développement ».

Le président du Faso en retour a prodigué « de précieux conseils et a assuré son engagement avec la jeunesse pour la construction et la cohésion nationale ». Le chef de l’Etat a par ailleurs, invité les jeunes à plus d’engagement et de patience car a-t-il spécifié, il faut un minimum de sacrifice en toutes choses.

Direction de la communication de la présidence du Faso