Direction Web et Multimédia de Sidwaya : « Docteur » Boureima Sanga installé

Le tout premier Directeur Web et Multimédia des Editions Sidwaya, Boureima Sanga a pris fonction, le jeudi 14 octobre 2021, au sein des locaux de la « Maison commune ».

Nommé par arrêté le 1er septembre 2021, Boureima Sanga est désormais aux commandes de la toute nouvelle Direction Web et Multimédia des Editions Sidwaya. Il a officiellement pris fonction le jeudi 14 octobre 2021 au cours d’une cérémonie présidée par le secrétaire général du « journal de tous les burkinabè », Issa Soma.

« En ma qualité de secrétaire général des Editions Sidwaya et au nom du Directeur général des Editions Sidwaya, je vous installe dans vos fonctions pour compter de ce jour… », a déclaré sur le ton de la solennité M. Soma. Avant la signature du procès-verbal, le Directeur Web et Multimédia des Editions Sidwaya, Boureima Sanga a traduit sa gratitude au Directeur général de Sidwaya pour la confiance placée en sa personne. Il a promis, pour ce faire, redoubler d’efforts pour remplir sa mission. M. Sanga a plaidé, en ce sens, pour un renforcement de sa direction en termes de personnel, de moyens logistiques et de locaux.

L’un des défis, a-t-il souligné, sera également de faire en sorte que 60% du contenu du site soit des productions du service internet. « Actuellement, 90% du contenu de notre journal en ligne provient du journal papier de Sidwaya », a relevé Boureima Sanga dit « Docteur». Il a indiqué, dans le même ordre d’idées, que la page Facebook et le compte Twitter de Sidwaya doivent être boostés. « Et cela passe également par l’élaboration de nouvelles stratégies en vue de promouvoir la page Facebook et lui donner aussi un contenu attrayant.

Nous comptons 70 000 abonnés contrairement au site de Fraternité Matin qui en compte 400 000. Et grâce à cette seule performance, Frat’Mat génère par an près de 2 millions F CFA, et qui permettent de faire suffisamment face aux frais liés au nom de domaine et à l’hébergement du site. Beaucoup reste donc à faire », a-t-il estimé. Le « gros » défi, a-t-il poursuivi, sera de doter Sidwaya d’un CMS, qui est un système de gestion de contenu. A l’entendre, cet « outil » permet à la fois une réduction drastique de l’utilisation du papier et un gain inestimable de temps. Le Directeur Web et Multimédia fraîchement installé a salué, en outre, ses collaborateurs (du service internet) et l’excellente collaboration qui a existé entre le service Web et la Direction des Rédactions.

« Cette nomination doit être comprise comme un challenge qui doit vous amener à vous engager davantage, à réorganiser vos activités en vue de faire des Editions Sidwaya, une entreprise viable. Le dévouement, la détermination et le leadership sont des atouts qui vous permettront d’atteindre vos objectifs », a affirmé, pour sa part, le SG, Issa Soma tout en félicitant le Directeur Web et Multimédia installé.

W. Aubin NANA