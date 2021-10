Coopération Burkina Faso/Niger : Le président du Niger Mohamed Bazoum à Ouagadougou.

Le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, effectuera une visite d’amitié et de travail les 17 et 18 octobre 2021 au Burkina Faso. Le président Roch Kabore et son homologue nigérien vont passer en revue la coopération entre les deux pays. Ils vont également échanger de la situation sécuritaire au Sahel. Ce sujet d’intérêt commun sera abordé sous l’angle de la mutualisation des forces dans la « Zone des Trois Frontières » confrontée aux attaques terroristes, des questions sur le renforcement opérationnel de la force conjointe du G5 Sahel à la lecture du récent projet de réduction des effectifs de Barkhane annoncée par le Président français Emmanuel MACRON.

Les deux hommes aborderont aussi les questions d’intégration sous régionale. Le chef de l’Etat nigérien est accompagné dans cette visite de 48h de :

M. Hassoumi MASSOUDOU, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères

et de la Coopération ;

M. Alkassoum INDATTOU, Ministre de la Défense Nationale ;

M. Alkache ALHADA, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ;

M. Daouda Djibo TAKOUBAKOYE, Directeur de cabinet adjoint du Président de la République.

