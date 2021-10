Editions Sidwaya : L’AFP veut accompagner l’AIB

Le Directeur général des Editions Sidwaya, Mahamadi Tiegna, a reçu, le jeudi 14 octobre 2021 à Ouagadougou, le Directeur régional de l’Agence France-Presse (AFP), Stéphane Barbier.

L’Agence d’information du Burkina (AIB) et l’Agence France-Presse (AFP) renforcent leur partenariat. En effet, après avoir visité les services de l’AIB, le Directeur régional de l’AFP, Stéphane Barbier, s’est rendu dans la « maison commune » en vue d’échanger avec le Directeur général des Editions Sidwaya, Mahamadi Tiégna. C’était dans la matinée du jeudi 14 octobre 2021. Cette visite de courtoisie, selon M. Barbier, vise à redéfinir une action commune entre les deux agences.

« Il y a de nouveaux produits qui ont été développés à l’AFP à savoir les vidéos, les photos et l’infographie. Nous souhaitons donc évaluer les besoins de l’AIB et voir dans quelle mesure nous pourrons l’accompagner », a-t-il dit. Selon le Directeur régional de l’AFP, les formations en techniques d’écriture d’agence et le montage-vidéo, vont être bénéfiques aux journalistes et techniciens de l’AIB. Tout en remerciant M. Barbier, le Directeur de l’AIB, Alban Kini a souligné que cette visite est une occasion pour son média de renouer son partenariat avec l’Agence France-Presse.

A l’écouter, l’AFP s’est dit disponible et a demandé à l’AIB de formuler ses besoins. « Avec le DG des Editions Sidwaya, des décisions vont être prises pour une bonne collaboration. M. Bourbier a visité notre studio qui est dans sa phase d’essai. Il a trouvé que son média peut nous accompagner dans la formation du personnel et l’apport de matériels », a-t-il conclu.

Oumarou RABO

Harouna NACRO (Stagiaire)