ISTIC : 110 professionnels de médias prêts à servir

L’Institut des sciences et techniques de l’infor-mation et de la com-munication (ISTIC) vient de mettre à la disposition du Burkina et de l’Afrique, de nouveaux professionnels de l’information et de la communication. « Persévérance » est le nom de baptême de la 33e promotion des étudiants en fin de formation. La cérémonie de la sortie officielle de promotion s’est déroulée, le vendredi 15 octobre 2021 à Ouagadougou au sein de l’institut.

Les 110 nouvelles compétences se composent de 32 conseillers (journalistes, communicants, et techniciens des médias) et 78 assistants. L’objectif de cette cérémonie, selon le directeur général de l’école, Zoumana Traoré, c’est de promouvoir les compétences formées à l’ISTIC, tout en montrant le savoir-faire des stagiaires et saluer à sa juste valeur les formateurs qui soutiennent le développement de l’école et son positionnement comme centre d’excellence dans le domaine de la formation des médias et de la communication.

Le directeur général s’est dit satisfait des résultats atteints. Il a aussi encouragé les lauréats du jour à toujours persévérer pour faire face aux défis qui vont s’imposer à eux sur le terrain « C’est environ deux ans de travail acharné qui ont été couronnés par ce parchemin. Nous vous invitons alors à être des professionnels de l’information et de la communication au service de la nation.

Comme chaque année, l’ISTIC s’est doté des ressources nécessaires pour accompagner les stagiaires à travers des Master class et des voyages pédagogiques pour leur permettre de toucher à la réalité du métier », a-t-il indiqué. Cette sortie de promotion a été placée sous la présidence du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Ousséni Tamboura et le haut parrainage du Président-directeur général (P-DG) de Coris Holding, Idrissa Nassa.

Des conseils aux lauréats

Pour M. Tamboura, c’est une satisfaction immense d’ac-cueillir dans le monde de l’information et de la communication cette 33e cuvée. Il a prodigué des conseils aux lauréats et les a exhortés à travailler en ayant pour référence, l’éthique et la déontologie profession-nelle. Le parrain Idrissa Nassa s’est inscrit aussi dans la même dynamique. Il a salué le travail remarquable de l’institut qui a contribué depuis des années à la formation des élites du secteur de l’information et de la communication. « Chers filleuls, vous allez vous engager au moment où notre pays fait face à d’énormes défis sécuritaires.

Ce contexte fait appel à votre sens élevé du profession-nalisme et du patriotisme et l’encre de vos plumes ne devra jamais vous faire oublier votre sacré devoir d’objectivité et de rigueur intellectuelle. Soyez des journalistes, des communi-cants et des techniciens au service de la cohésion sociale, du développement, du progrès et de la justice », a-t-il ajouté. La sortie a aussi servi de tribune aux étudiants sortants d’exprimer leurs remerciements et leurs doléances par la voix de leur représentant, Aboubacar Sagnon.

Ces doléances sont, entre autres, l’organisation de concours directs au profit des inscrits sur titre et l’affectation dans des rédactions des journalistes sortants afin qu’ils puissent mettre en pratique les connaissances acquises. « Notre joie est grandissime en ce jour et nous profitons de la circonstance pour remercier tous les acteurs qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui. Nous prenons l’engagement de toujours nous inscrire dans l’esprit du profession-nalisme et du respect de l’intérêt supérieur de la nation », a-t-il laissé entendre. Des prestations artistiques et la présentation des productions de certains stagiaires ont meublé la cérémonie qui a été riche en émotion.

