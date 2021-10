Tour international du Faso 2021: Un gap de 30% du budget à J-10

Le top de départ de la 33e édition du Tour cycliste international du Faso sera donné le 29 octobre prochain à Banfora. A quelques jours de cet évènement sportif, le comité national d’organisation a fait le point de l’organisation lors d’une conférence de presse, le mardi 19 octobre 2021 à Ouagadougou.

Les différentes commissions du Tour international du Faso sont à pied d’œuvre pour apporter les dernières touches et les derniers réglages pour réussir la 33e édition. C’est ce qu’a assuré le comité d’organisation, le mardi 19 octobre 2021 à Ouagadougou. Pour Rasmané Sawadogo, vice-président de ce comité d’organisation, sur le plan de la participation, 16 équipes issues de 14 pays ont confirmé leur présence au Tour du Faso 2021. Il s’agit de la Suisse, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique, de la France, de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, du Maroc, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Mali, du Bénin et du Burkina Faso.

Comme il est de coutume, le Burkina Faso présentera l’équipe nationale, l’équipe régionale du Centre et l’équipe régionale de l’Ouest. Pour cette 33e édition, le maillot jaune, maillot le plus convoité de la compétition, est parrainé par la Loterie nationale burkinabè (LONAB). Le maillot vert, maillot de la combativité, est parrainé par le ministère des Sports et des Loisirs. Le meilleur 3e maillot, celui des points chauds, est à nouveau l’apanage de Castel Beer. Le vice-président a rassuré que le Tour du Faso 2021 sera très animé, cela, en dépit de la double situation sanitaire et sécuritaire que le pays connait. Il s’agira ainsi de montrer la résilience du peuple burkinabè.

« Le programme prévoit, outre les animations au départ et à l’arrivée de chaque étape, les mythiques nuits chaudes qui font également la renommée du Tour. Les animations podium, cette année, verront la participation d’artistes de renom dans les villes étapes, comme Kayawoto, Amzy… auxquels vont se joindre les artistes locaux des différentes régions traversées », a-t-il indiqué. En ce qui concerne le budget de cette 33e édition du Tour du Faso, Rasmané Sawadogo a signalé que le comité d’organisation est à près de 70% de taux de mobilisation du budget.

« C’est le lieu ici de lancer encore une fois de plus un appel à tous les potentiels sponsors, les entreprises publiques comme privées à associer leur image à ce grand rendez-vous de la jeunesse cycliste africaine et mondiale en s’appropriant des étapes, des écharpes ou des maillots », a-t-il lancé. Il faut noter que le parcours Tenkodogo-Zorgho, l’étape de la course contre la montre, sera une occasion pour rendre hommage à l’un des fondateurs du Tour du Faso, Francis Ducreux, décédé le 1er mai dernier à Ouagadougou.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO