FRSIT : 𝟐𝟓 𝐚𝐧𝐧é𝐞𝐬 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

La 13e édition du 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐜𝐡𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 (FRSIT) se tiendra du 26 au 30 octobre 2021 à l’Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou sous le thème : « La recherche scientifique et l’innovation au service de l’entrepreneuriat et l’employabilité des jeunes et des femmes dans la sous-région Ouest-africaine ». Cet événement biennal co-organisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) et le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA) est placé sous le Haut Patronage du Président du Faso.

C’est un grand rendez-vous à caractère scientifique qui regroupe des chercheurs, des universitaires, des inventeurs, des innovateurs, des acteurs du développement et le grand public issu de diverses institutions nationales, régionales et internationales pour des échanges scientifiques. Il y est présenté une exposition de résultats de la recherche et des innovations et ce, durant une semaine. A chacune de ces manifestations scientifiques, des prix dont celui du Président du Faso, sont décernés.

L’objectif principal poursuivi par le Forum est de créer un cadre d’échanges entre, d’une part, les générateurs des résultats de recherche, inventions et innovations (RRII) que sont les chercheurs et innovateurs et d’autre part, les utilisateurs potentiels que sont les entreprises, les industries et les populations locales afin de promouvoir une utilisation efficace des RRII. Il s’agit de donner aux utilisateurs potentiels des RRII, une information large et fiable sur les innovations, les inventions et les recherches menées par des burkinabè de l’intérieur et de la diaspora et ceux des autres pays.

Le public est aussi appelé à visiter les stands: » Espace Programmes-Produits » qui est un espace de présentation des chaines de valeurs (produits bruts aux produits finis) ; « Espace Afrique », est dédié à l’Afrique, avec une vitrine sur les 25 ans du Forum; (…)

La toute première édition du Forum national de la Recherche Scientifique et des Innovations Technologiques (FRSIT) s’est tenue en 1994 à Ouagadougou. Le FRSIT a été institutionnalisé par un Décret présidentiel du 19 septembre 1995 et est placé sous la tutelle administrative de l’Agence Nationale de Valorisation des résultats de la Recherche et des Innovations (ANVAR) comme une direction technique.

En 25 années d’existence, le FRSIT s’est bonifié au fil du temps à travers la capitalisation des acquis et les efforts consentis par les plus hautes autorités et les différents acteurs. Le Forum s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les chercheurs, les inventeurs et innovateurs, les acteurs du développement et le grand public issu de diverses institutions nationales, régionales et internationales.

DCPM/ Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation