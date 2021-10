Fête culturelle de Cuba : Sankara et Castro à l’honneur

L’ambassade de Cuba au Burkina Faso a organisé une journée pour magnifier la culture cubaine, le mercredi 20 octobre 2021 au mémorial Thomas Sankara.

La culture cubaine était à l’honneur dans la capitale burkinabè. En effet, le mercredi 20 octobre 2021 à Ouagadougou, sa représentation diplomatique a organisé une journée dédiée à la richesse de la culture cubaine. L’activité a eu lieu au mémorial Thomas-Sankara, en présence de nombreux invités et présidée par l’ambassadeur de Cuba au Burkina Faso, Nadieska Navarro Barro.

Après l’exécution de l’hymne national du pays, Navarro Barro a signifié que le 20 octobre de chaque année est consacré à la fête de la culture sur toute l’étendue du territoire cubain. Cette journée culturelle, a-t-elle expliqué, est considérée comme la base de la guerre d’indépendance à Cuba qui date depuis 1868. Elle a ensuite indiqué que la culture cubaine est née de la fusion de cultures diverses, dont les racines africaines constituent une pièce fondamentale. « C’est pourquoi cette journée est aussi un brillant hommage à l’Afrique », a-t-elle souligné.

La fête culturelle du pays de Fidel Castro coïncidant avec la tenue de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), un film cubain dénommé « L’embuscade » a été projeté. Pour la cheffe de la diplomatie cubaine, ce film vise à montrer, à travers l’histoire de quatre personnages, les conflits familiaux et générationnels. Navarro Barro a enfin indiqué que cette journée est célébrée au mémorial Thomas-Sankara en souvenir de l’amitié entre les présidents Thomas Sankara et Fidel Castro.

Apollinaire Nanema, un Burkinabè formé à Cuba à l’époque de la Révolution, a déclaré que les relations entre le Burkina et Cuba sont très solides grâce aux liens forts qui unissaient ces deux personnalités. Il a ainsi salué l’initiative de célébrer la culture cubaine au Burkina Faso. Toute chose qui, de son avis, permettra de renforcer davantage les liens de coopération entre les deux pays.

W. Aubin NANA

Ibrahim SOUMDAOGO (Stagiaire)