LE CENTRE ECO-TOURISTIQUE DE BAGRE : « Tranquillité et bien-être »

Le centre Eco-Touristique de Bagré (CET) est un complexe hôtelier à vocation touristique et d’éducation environnementale.

Le CET vous propose les services suivants :

L’Hébergement

Des Salles de conférence

Un Restaurant

Un Bar

Un Service banquet (pause-café, déjeuner, diner et réceptions divers)

Une Piscine

Une Plage artificielle

Un Espace de jeux pour enfant

Un Circuit touristique

Tarifs hébergement

Désignation Prix TTC en FCFA/ NUITEE Bungalows F1 (standard) 12 500 Bungalows F2 (chambre + salon) 22 500 Bungalows F3 (2 chambres + salon) 32 500 Bungalows F4 (3 chambres + salon) 50 000

Tarifs des salles

Désignation Prix TTC FCFA /JOUR Location de salle de réunion 100 places écran de projection et sono inclus 100 000 Location de salle de réunion 80 places écran de projection et sono inclus 80 000 Salle de sous-commission 30 000

Réservez votre séjour au Centre Eco-Touristique de Bagré, le cadre idéal pour les séjours de travail (séminaires, ateliers

et formations) et de vacances et profitez la situation parfaite du CET pour découvrir le calme et les bienfaits de la nature.

Contacts : 61 24 09 09 / 61 36 65 58 / 70 06 09 98 / 76 39 39 35

Mail : cet@bagrepole.bf / info@bagrepole.bf

Site web : www.bagrepole.bf

Facebook : centre Eco-Touristique de Bagré officielle