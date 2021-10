Procès Thomas Sankara :  Me Farama amène l’accusé, Idrissa Sawadogo à reconnaitre une série d’erreurs

Me Prospère Farama à travers son interrogatoire de ce jour, a amené l’inculpé, Idrissa Sawadogo qui nie les faits à reconnaître une série d’erreurs qu’il a commises. Il a indiqué que le fait de quitter son poste au domicile de Blaise Compaoré pour se rendre chez sa mère, comme il a témoigné, sans informer son chef Kafando est une première erreur.

La deuxième erreur selon lui est de quitter le poste sans informer le chef de poste et revenir au poste plus tard. Me Farama a aussi noté que le fait de quitter le poste pour regagner le conseil vers 18 h 30, le jour du coup d’État sans informer personne est la 3e erreur. La quatrième erreur, selon lui, est que pendant que ça chauffe, le soldat a abandonné la protection de son chef.

Et la dernière, a-il-dit, est le fait de ne pas recevoir un ordre de revenir au conseil surtout après avoir appris qu’il y a eu des tirs au conseil.

L’audience devra reprendre à 14h avec les avocats de la défense.

AB/WMO