1ère étape 33e tour du Faso : Le belge Wouters Rutger en jaune

Le belge Wouters Rutger a remporté le vendredi 29 octobre 2021, la 1re étape du 33e tour cycliste international du Faso, courue entre Banfora et Bobo-Dioulasso. Le sociétaire de la Team Flanders a parcouru les 125 km en 2h56mn48s avec une vitesse moyenne de 43,673km/h.

C’est parti pour le 33e tour cycliste international du Faso. Le 29 octobre 2021, le belge Wouters Rutger a été le premier à franchir la ligne d’arrivée de la 1re étape à Bobo-Dioulasso. Sur une distance de 125 km dont un circuit fermé de 4 fois 10 km dans la ville de Sya, 82 coureurs de 15 équipes ont pris le départ de Banfora. Après un départ devant le stade régional de Banfora, le peloton est resté calme jusqu’au km 21,3 du grand prix de la montagne enlevé par l’algérien Lagab Azzedine. Il est suivi de Souleymane Koné de l’équipe nationale du Burkina Faso et du sud-africain Mugisha Samuel. Passé cette étape, quelques coureurs tentent une échappée. Mais très vite, ils sont rattrapés par le peloton. Au premier point chaud à Toussiana (29km3), Hamza Yacine est le premier sur la ligne. L’algérien devance respectivement les marocains El Arbaoui Adil et Maatougui Nasr Eddine. Après Toussiana, une échappée de 6 coureurs se forme avec à sa tête le vainqueur du tour du Faso 2013, le Burkinabè Abdoul Aziz Nikiema de l’équipe régionale de l’Ouest. Le groupe d’échappée met un écart de plus de 47s avant d’être rattrapé par le peloton à l’entrée de Taga, un village après Toussiana. A cet instant, débutent les soucis du champion national, Paul Daumont. D’abord victime d’une crevaison, Il est dépanné avec un vélo qui ne lui convenait pas. Il a ensuite réclamé, après quelques kilomètres, son vélo de départ après changement de roue. Malgré tout le dernier vainqueur du dernier tour du Bénin n’était pas à l’aise.

1re étape galère de Paul Daumont

C’est finalement avec un autre vélo que Paul Daumont parvient à rattraper son retard et à se joindre au peloton, juste avant l’arrivée du 2e sprint intermédiaire à Peni (53km5) enlevé par Abdoul Aziz Nikiema. Le sociétaire de l’équipe régionale de Ouest est suivi de l’algérien Hamza Yacine et du marocain El Arbaoui Adil. Ce trio de tête se détache du groupe et crée une échappée de quelques km. Mais très vite, elle est annulée à l’entrée de Darsalamy. Après une dizaine de minutes de course, un autre trio se forme avec le camerounais Tella Artuce Jodele et les burkinabè de l’équipe régionale du Centre Bassirou Monéa et Aziz Balboné. Ces fuyards mettent un écart de plus d’une minute avec le peloton avant d’être rattrapé à la zone industrielle de Bobo-Dioulasso. Et c’est un peloton groupé de 82 coureurs qui entrent dans la capitale économique du Burkina Faso. Après un premier passage groupé sur la ligne d’arrivée, un groupe d’échappée de trois coureurs (le sud-africain Basson Gustav, l’algérien Saidi Nassim et le marocain El Kouraji Mohcine) prennent la course à leur compte. Mais au dernier tour, ils sont rattrapés et devancés par le belge Wouters Rutger à l’arrivée finale. Le sociétaire de la Team Flanders est suivi respectivement de l’algérien Saidi Nassim et du sud-africain Basson Gustav. Ainsi, le belge enfile les deux prestigieux maillots du tour, à savoir le jaune et le vert. Le maillot des points chauds est revenu à l’algérien Saidi Nassim. Le maillot du meilleur jeune est la propriété de Paul Daumont. Il faut noter que le premier burkinabé à l’arrivée se nomme Harouna Ilboudo. Le capitaine des Etalons est arrivé 5e. La 2e étape, Bobo-Dioulasso – Dédougou, longue de 171 km se dispute demain, 30 octobre 2021. En rappel, la 1re étape de la course cycliste internationale féminine, courue en criterium dans la ville de Bobo-Dioulasso a été remportée par Houlda Zongo. La burkinabè a parcouru les 43km200 en 1h55mn avec une vitesse moyenne de 34,200 km/h. Elle est suivie des burkinabè Clarisse Bilgo et Reine Guissou. Tout comme chez les hommes, les dames disputent aussi leur 2e étape demain 30 octobre 2021.

Ollo Aimé Césaire HIEN