FRSIT 2021 : Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré apporte ses encouragements

Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a visité, le vendredi 29 octobre 2021 à Ouagadougou, la foire de la 8e édition du Forum de la recherche scientifique et de l’innovation technologique (FRSIT).

La communauté scientifique a le soutien des autorités au plus haut niveau de l’Etat. A la suite du Président du Faso, le chef du gouvernement, Christophe Joseph Marie Dabiré, a visité les stands d’exposition, de la foire de la 8e édition du Forum national de la recherche scientifique et de l’innovation technologique (FRSIT), le vendredi 29 octobre 2021 à l’Université Joseph-Ki-Zerbo. De la transformation des produits locaux, à la recherche scientifique en passant par les inventeurs et innovateurs, M. Dabiré a pu s’imprégner du « savoir-faire » des hommes et femmes qui excellent dans ces domaines.

A l’en croire, cette visite vise à féliciter et encourager les transformateurs, transformatrices des produits locaux burkinabè ainsi que les chercheurs et innovateurs. « Nous avons vu les productions agricoles de notre pays. Ce sont des efforts que nous devons soutenir pour éviter d’importer ce que nous-mêmes, nous transformons pour la consommation », a-t-il indiqué. Le Premier ministre a aussi salué les innovateurs qui mettent au point des technologies pour faciliter la vie de l’ensemble de la population.

Christophe Dabiré, a apprécié la tenue du FRSIT qui permet, selon lui, de donner une visibilité à ceux qui ont des idées, de développer leurs initiatives pour les mettre en forme en vue de soulager les populations. Cependant, il a indiqué que le gros problème est la mise au point des technologies pour qu’elles soient utilisées par les populations. « C’est un défi que le gouvernement doit relever pour faire en sorte que ces technologies puissent être disponibles dans nos différentes institutions de commercialisation », a-t-il signalé.

Le chef du gouvernement a invité les chercheurs à renforcer les capacités des étudiants dans les domaines de la recherche scientifique et de l’innovation pour atteindre des résultats. Sous le leadership du Président du Faso, le gouvernement va continuer à soutenir le monde de la recherche pour que le Burkina Faso puisse se hisser au même niveau de développement que les autres, a-t-il dit. Les exposants ont traduit leur joie à travers cette visite du chef du gouvernement.

« Quand les premières autorités viennent vous dire bonjour c’est une satisfaction pour aller de l’avant », s’est réjoui, Evariste Koné, coordonnateur du Wannpres, le réseau ouest-africain des chercheurs dans le domaine des substances structurelles. Pour lui, la recherche est une chaine qui va jusqu’au bien-être de la population. A cet effet, il a préconisé que les autorités réfléchissent à une prise en charge de la recherche en l’accordant les moyens nécessaires.

Aly SAWADOGO