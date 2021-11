Infrastructures du 11-Décembre : un taux d’exécution de plus de 60%

Une délégation du gouvernement s’est réjouie, ce mardi 2 novembre 2021, de l’état d’avancement des travaux de réalisation des infrastructures du 11-Décembre à Boussé et à Ziniaré, dont le taux d’exécution globale est estimé à plus de 60%.

C’est la 2e visite officielle des membres de l’Exécutif sur les chantiers du 11-Décembre. Le ministre d’Etat, Clément P. Sawadogo, les ministres des Infrastructures, Eric Bougouma et de l’Habitat, Bénéwendé Stanislas Sankara, ont fait le déplacement, le mardi 2 novembre 2021, de Boussé et Ziniaré, pour s’assurer de la bonne poursuite des travaux et de leur bonne exécution. A Boussé, ils ont visité les chantiers de réalisation de huit kilomètres linéaires de route bitumée et de dix km de réseau de caniveaux. Leur niveau d’avancement fait ressortir un taux global d’exécution physique de 66% contre un délai consommé de 58%.

A Ziniaré la visite a concerné la cité des forces vives, l’aire du défilé, des voiries, la place de la Nation et la salle polyvalente. Selon les entreprises en charge des travaux, les taux d’exécution physique sont estimés à 54,25% pour la voirie, dont 100% pour l’aire du défilé, 74% pour la place de la Nation et 80% pour la salle polyvalente. Au regard des délais contractuels, le ministre d’Etat a estimé que les entreprises commises à la réalisation de ces infrastructures présentent des taux globalement satisfaisants. « C’est en délégation satisfaite que nous avons constaté, des résultats probants pour ce qui concerne les infrastructures essentielles, auxquels les différentes entreprises sont parvenues. Nous leur avons adressé encouragements et félicitations, mais aussi donné des instructions fermes sur les insuffisances à combler », a indiqué le ministre en charge de l’administration territoriale, Clément P. Sawadogo.

Des richesses culturelles

A l’issue de la visite des chantiers, a eu lieu la première rencontre des comités national et régional d’organisation du 11- Décembre 2021 dans la région du Plateau central. Elle a concerné les présidents et vice-présidents des 12 commissions du comité national et des 14 du comité régional d’organisation. Ils ont échangé sur les préparatifs, les activités programmées et/ou à programmer.

Le ministre Sawadogo a exhorté les membres des deux comités à se mettre au travail pour offrir des festivités jamais vues. « J’en appelle à votre créativité pour faire du 11-Décembre 2021 du jamais vu. Il vous faut être dynamiques, créatifs, ingénieux (…). La région du Plateau central regorge d’énormes richesses sur le plan culturel et cela ne doit pas être passé sous silence », a-t-il souligné. Par ailleurs président du comité national d’organisation, Clément P. Sawadogo a invité les commissions à se mettre en synergie pour la conduite des activités qui leur sont dévolues, cela en tenant compte du calendrier des activités majeures de la commémoration. Aux acteurs régionaux, il a demandé d’œuvrer pour une mobilisation des grands jours.

Djakaridia SIRIBIE